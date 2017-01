Să râdem cu Ionuț Popa: ”Am vrut să fac pe Tomba, dar era să fac pe «Popa Mortu»! Mai antrenez cât timp arăt bine”

Să râdem cu Ionuț Popa! Tehnicianul în vârstă de 63 de ani de la ACS Poli Timișoara rămâne cel mai mare glumeț dintre antrenorii echipelor de fotbal din România. Acesta a făcut câteva declarații în nota sa obișnuită la Dolce Sport.

Timișorenii sunt singurii care nu vor pleca în cantonament într-o țară mai călduroasă și au preferat să meargă timp de șapte zile la Poiana Brașov.

Jucătorii nu sunt deloc menajați de tehnicianul în vârstă de 63 de ani, astfel că aceștia au programate câte două, dacă nu trei antrenamente pe zi chiar și la temperaturi de -2 grade printre zăpadă.

„Mai iau, uneori, câte un Xanax”

„Am văzut două schiuri acolo înfipte în zăpadă și am vrut să fac și eu pe schiorul. Am vrut să-l fac pe Tomba, dar era să-l fac pe Popa Mortu’. Am dat cu spatele așa de tare, ca și cum ai dărâma un pom, tai cu drujba și cade, așa am căzut”.

„Se zice că între 50 și 60 de ani un antrenor este foarte bine pus la punct. Când mă uit la Mircea Lucescu și la Arsene Wenger, Trapattoni nu mai zic, a fost unul dintre idolii mei. Mă gândesc că atât timp cât sunt sănătos, cât timp arăt bine și nu am o față de tâmpit, pot să antrenez liniștit”.

„Mai iau, uneori, câte un Xanax. Nu iau două că după îmi aplaud adversarii. Aici trebuie să fii nervos, dacă nu ești cu nervii până la capăt, cedezi. Dacă ești unul din ăsta care trăiesc 250 de ani precum ciorile, nu cred că ajungi antrenor”.