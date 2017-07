Gino Iorgulescu mizează pe CSU Craiova în disputa cu AC Milan: ”La orice examen dacă te prezinți ai șanse să câștigi!”

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, a declarat, miercuri, că formația CS Universitatea Craiova are o șansă în meciul cu AC Milan din turul al treilea preliminar al Europa League

„La orice examen dacă te prezinți ai șanse să câștigi. Bănuiesc că mâine Craiova se va prezenta. În ceea ce o privește pe AC Milan, se știe faptul că acolo s-au făcut investiții foarte mari și probabil nici nu se gândesc să nu se califice. E greu să pui la un loc mulți jucători și să joci imediat de maniera cum își dorești. În plus, în Italia nu a început campionatul și nu au meciuri în picioare”, a declarat Gino Iorgulescu.

Acesta a adăugat: ”Deci o șansă cred că are Craiova din acest punct de vedere. E foarte bine dacă ar obține un rezultat pozitiv. Fotbalul românesc are nevoie de rezultate internaționale. Bineînțeles că și FCSB mai are șanse. S-a mai întâmplat să facă meci egal acasă și să câștige în deplasare. Totul e posibil în fotbal. La fel și FC Viitorul sperăm să câștige. Ar însemna foarte mult pentru această echipă tânără să se califice mai departe”, a spus Iorgulescu în conferința de presă în care a fost anunțat noul sponsor principal al Ligii I.

Echipa de fotbal CS Universitatea Craiova întâlnește formația AC Milan în turul 3 preliminar al Europa League, prima manșă fiind programată, joi, la Severin, iar returul la 3 august, în Italia.

FC Viitorul Constanța va juca în această seară cu APOEL Nicosia, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, partida retur urmând să se desfășoare la 2 august, în Cipru.

Tot în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, FCSB a încheiat, marți, la egalitate, scor 2-2, partida de pe teren propriu cu Viktoria Plzen, returul urmând să se desfășoare la 2 august, în Cehia, notează Agerpres.

