Își vinde handbalistul Rudi Stănescu casa de pariuri? Reacția portarului legitimat la HC Dobrogea Sud.

Pe piața jocurilor de noroc a apărut informația că Rudi Stănescu ar dori să-și vândă lanțul de agenții. În total, are peste 70, împrăștiate în toată țara. Acestea funcționează sub brandul Sport Bet Challenge.

”Nu vând, nu știu de unde a apărut informația asta, dar nu mă întrebi doar tu, a făcut-o înainte și un amic din Constanța. Nu am habar despre cum a apărut zvonul ăsta și cine l-a lansat”, a parat Stănescu, într-un scurt comentariu făcut pentru ”Libertatea”.

Își vinde handbalistul Rudi Stănescu casa de pariuri? A început în 2010

Fostul internațional Rudi Stănescu (38 de ani), handbalist la HC Dobrogea Sud, a vorbit deschis despre relația pe care sportivul care este o are cu afaceristul cu același nume.

”Am licență de pariuri, am sediul în Năvodari, iar numărul caselor de pariuri pe care le dețin este de 70, în toată țara. Conform ONJN, nu am voie să pariez nici măcar la Loto 6/49, nu mai vorbim despre alte pariuri sportive. Eu și cei din familia mea, până la gradul IV de rudenie, parcă. Am început în 2010. De atunci, sunt licențiat și organizator de jocuri de noroc.

Eu însă nu am pariat niciodată! În plus, pe când jucam la HCM Constanța, nu am avut meciurile acestei formații în oferta de pariuri. Iar acum, că sunt la HC Dobrogea Sud, nici partidele acestei formații nu sunt la casa mea de pariuri. Le-am scos, ca să nu existe dubii. Eu intru doar în casele de pariuri pe care le dețin. Dacă mă prinzi că joc în altă casă, da, atunci am o problemă!”, povestea Rudi Stănescu, anul trecut, pentru ”Libertatea”.