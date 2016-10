Jakov Vrankovici, pariul lui Dinamo pentru grupele Ligii Campionilor. Meciul cu Braga e sâmbătă, de la ora 19.00

Considerat de mulți specialiști ca fiind unul dintre cei mai valoroși interi din campionatul intern, croatul de 2 metri de la Dinamo a vorbit despre cel mai important meci al echipei sale de până acum din Champions League, cel de sâmbătă cu Braga. Cu o evoluție foarte bună în meciul cu Motor Zaporozhye, atunci când a reușit să marcheze de 8 ori, ”Vranko” nu a reușit să puncteze în meciul cu Besiktas, terminat de ”câini” la egalitate, 26-26, pe teren propriu. Venit și după o accidentare minoră, care l-a ținut însă departe de teren în meciul cu HC Dobrogea Sud, interul croat a vorbit despre meciul din Portugalia, despre care declară că poate fi mult mai complicat decât la prima vedere.

Întrebat despre neașteptata ascensiune a handbalului portughez, Vrankovici nu s-a arătat deloc surprins, declarând că Portugalia poate deveni curând o forță la nivel mondial, dacă se continuă investițiile masive.

”În ultimii ani, portughezii au început să investească tot mai mult în handbal. La ei, e foarte bine că fac parte din asociații(Porto, Benfica, Braga) astfel că an de an tot mai mulți bani trec de la fotbal la handbal. De fel, portughezii sunt jucători mici, abili și foarte rapizi, așa că trebuie să avem mare grijă. Cei de la Braga nu fac excepție, astfel că vom încerca să-i controlăm pe semicerc și să-i forțăm să arunce de la 9 metri, acolo unde blocajul nostru îi va aștepta”, a declarat croatul, cu referire și la viitoarea adversară.





Deși nu a reușit să strângă decât 2 puncte în 3 meciuri, Braga are una dintre cele mai bune ofensive din Champions League, acolo unde a marcat de nu mai puțin de 96 de ori, mai mult decât echipe ca Flensburg, Vesprem, Kiel sau Barcelona.

În condițiile în care toată lumea în jurul său face calcule despre calificare, având în vedere că doar primele 2 locuri din grupa D merg mai departe, Vrankovici nu suportă să fie întrebat despre puncte și șanse. Crescut încă de la vârste fragede în spiritul echipelor naționale ale Croației, pe la care a trecut fără excepție de la juniori la tineret, interul a fost învățat să lupte mereu pentru victorie, o mentalitate pe care a întâlnit-o, spune el, și la Dinamo.

”Eu nu fac calcule. De când m-am născut și până când o să mor o să lupt până la final să obțin ce vreau. Așa sunt și colegii mei, o să dăm tot ce putem în cele două meciuri cu Nantes, vitale pentru calificare, și la sfârșit vom vedea ce am obținut”, a încheiat croatul.

Braga-Dinamo se joacă sâmbătă, ora 17:00 și contează pentru clasamentul grupei secundare D, acolo unde se califică primele 2 echipe. Dinamo se află pe locul secund, cu 4 puncte, în timp ce Braga este pe 5, cu doar 2 puncte.





ABC BRAGA, performera dintr-un mediu neașteptat

În ultima vreme, în competițiile europene și-au făcut apariția, total surprinzător din punct de vedere al istoriei sportului de pe semicerc, mai multe echipe din Portugalia. O țară care nu spune mai nimic iubitorilor handbalului, Portugalia a oferă an de an surprize la nivel de echipe de club, după ce în anii precedenți s-a mulțumit cu rezultate satisfăcătoare la nivel de juniori și tineret. După ce Porto a evoluat în sezonul trecut în grupa C din Champions League, acolo unde a înregistrat nu mai puțin de 7 victorii în 10 partide, echipele din țara lui Cristiano Ronaldo și-au continuat ascensiunea pe plan internațional. Astfel, a 3-a competiție europeană inter cluburi, Cupa Challenge, a ajuns să fie disputată de Benfica și Braga, cu viitoarea adversară a lui Dinamo victorioasă, după ce pierduse finala cu un an înainte, în fața Odorheiului.

Cu un lot format exclusiv din handbaliști autohtoni, Braga propune un handbal rapid și tehnic, având un atac de temut. Astfel, pe fază ofensivă, portughezii au reușit să marcheze nu mai puțin de 96 de goluri, fiind astfel în top 10 al celor mai ofensive echipe din Champions League. Chiar dacă a adunat doar 2 puncte, acasă cu Holstebro, Braga a surprins pe toată lumea în etapa trecută, la Nantes, acolo unde I-a ținut de multe ori în șah pe foștii campioni mondiali Dominik Klein și Eduardo Gurbindo.

Duelul ABC Braga-Dinamo București va avea loc sâmbătă, ora 19:00, și va conta pentru clasamentul grupei D, acolo unde bucureștenii se află pe poziția secundă, cu 4 puncte, în timp ce portughezii au doar 2 puncte și se află pe poziția a 5-a.

GROUP D