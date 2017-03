Josep Guardiola, după dezastrul din Liga Campionilor. ”Eu am mereu aceeași filozofie”, spune tehnicianul spaniol al formației Manchester City.

Manchester City a ratat calificarea în ”sferturile” Ligii Campionilor, după ce au pierdut cu AS Monaco, scor 1-3, în meciul retur al optimilor de fianlă. În jocul tur, englezii se impuseseră cu 5-3.

Astfel, cu scorul general de 6-6, AS Monaco s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, grație golurilor mai multe reușite în deplasare.

Antrenorul echipei Mancheser City, Josep Guardiola, a vorbit, după meci, despre acest adevărat dezastru pentru echipa sa.

„Pentru a te califica e nevoie să joci bine mai mult de 45 de minute. Trebuie să joci bine 90 de minute. Este o competiţie dură şi am avut numai de învăţat din acest meci. Vom face totul pentru a reveni la acest nivel”, a declarat Josep Guardiola.

Josep Guardiola va rămâne fidel stilului său de joc

Tehnicianul spaniol a continuat, potrivit L’Equipe: ”Acest meci ne va folosi pe viitor. Eu am mereu aceeaşi filozofie, cea a atacului. În prima repriză nu am fost capabil să-mi motivez jucătorii, dar după pauză am reuşit. Important este să rămânem mereu fideli stilului nostru de joc, iar acum am făcut acest lucru doar în partea secundă”.