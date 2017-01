Jovan Markovici a suferit o ruptură de ligamente la antrenamentul CSU Craiova. Atacantul de 15 ani s-a rupt în stagiul de pregătire din Malta.

Predispus la accidentări din cauza fizicului cu mult peste limitele vîrstei sale, puștiul teribil al Universității, Jovan Markovici (15 ani și 10 luni), s-a rupt în cantonamentul din Malta!

Conform lui Gigi Mulțescu, aproape sigur, Jovan a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și în această seară va ajunge deja la București pentru a fi supus unor investigații suplimentare.

”Ivan nu a plecat și nu pleacă până in vară. Într-un fel mă bucur că rămâne. Pentru mine ca antrenor este foarte bine să am cât mai mulți jucatori de valoare. Markovici, pe care contam în primăvara asta, a avut un accident. Se pare ca e ruptură de ligamente încrucișate. Lucrurile sunt mult mai grave. A plecat la București și marți știm care este situatia lui. Am început să cautăm un înlocuitor”, a declarat Mulțescu, pentru Dolce Sport.