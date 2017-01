Jucători, atenție la o ”țeapă mondială”! Loteria Mondială miroase a ilegalitate!

Există o aşa-zisă Loterie Mondială, care funcționează în paralel cu Loteria Națională. Are atașat un site, lotonline.ro (cu un singur “o” la mijloc). Este ilegală, dar funcţionează de cel puţin 5 ani. Are pagină/cont de Facebook, Pinterest, Twitter… Are tot ce trebuie, pentru a o face credibilă.

”Libertatea” a întrebat Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) cât de legală este activitatea acestei loterii și așteaptă un răspuns în acest sens. Organismul statului a declanșat o anchetă, în urma sesizării.

Jucători, atenție la o ”țeapă mondială”! Site-ul vinde bilete, dar n-are propriile extrageri

Iată cum stau lucrurile la pompos denumita Loterie Mondială. În primul rând, site-ul loteriei. Lotonline.ro nu este un site care facilitează achiziţionarea de bilete la loteriile din alte ţări, aşa cum s-ar putea crede, aspect pe care îl precizează la rubrica “Termeni şi condiţii”. Are alt rol. Iată-l?: “NU cumpărați bilete la loteriile afișate pe site, ci cumpărați un bilet propriu al PWD COMPANY Ltd organizatorul jocului de tip loto desfășurat online prin intermediul site-ului LOTOnline.ro care este o Loterie Privată!”.

Această loterie numită “Loteria Mondială” vinde propriile bilete, dar nu are extrageri proprii, ci le utilizează pe cele ale loteriilor legale (Loteria Naţională, în cazul României). Teoretic, există şi premii, cel mai consistent fiind “potul cel mare”, definit astfel: “60% din «Suma Totala» + 1000,00 US$, «Suma Totală» este formată din fondul de bani adunat din totalitatea biletelor vândute pentru extragerea în cauză. În cazul în care nu sunt câștigători în decursul unei trageri Câștigul poate să se reporteze pentru extragerea viitoare dar, nu în mod obligatoriu. Aceasta sumă va fi calculată de către compania noastra și nu în mod obligatoriu va fi făcută publică pe site-ul lotonline.ro”.

Ignorați faptul că una dintre cele două virgule care există este pusă aiurea în text, iar altele, absolut necesară încât să se înțeleagă sensul exact al lucrurilor, lipsesc. Problema este una de fond.

Jucători, atenție la o ”țeapă mondială”! O firmă din Seychelles deţine loteria

Conform rotld.ro, domeniul lotonline.ro este deţinut de PWD COMPANY Ltd, teoretic o firmă din Seychelles, iar numărul de telefon (de contact) pare a fi de la rotld – 0213160762. În realitate, este vorba de un individ pe nume Laurenţiu Gabriel Livius Boici (40 de ani) din localitatea Buzad, judeţul Timiş, administrator al firmei AZ COREASIG SRL Buzad (CUI: 27891623).

Această societate timişoreană, care prestează “alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.”, a depus la OSIM cerere pentru înregistrarea mărcii LOTONLINE.RO – CÂŞTIGA CU LOTERIA MONDIALĂ. Solicitarea a fost respinsă, dar asta nu l-a împiedicat pe Boici să scrie pe site că deţine marca. Nu el, ci firma din Seychelles. “De asemenea, marca site-ului lotonline.ro este marcă înregistrată la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci) sub numărul de înregistrare M06186/27.09.2012″. Mai mult, foloseşte ilegal semnul de marcă înregistrată – ®. Atât pe site, cât şi pe pagina de Facebook.

După ce OSIM a refuzat înregistrarea mărcii, firma administrată de Laurenţiu Gabriel Livius Boici şi deţinută “în acte” de Cecilia Popovici (46 de ani) a depus cerere pentru brevet de invenţie. Conform solicitării de la OSIM, “invenţia se referă la o metodă de loterie online” şi e considerată “metodă de afaceri”.

Colegii de la site-ul supervizor.ro nu au găsit pe site-ul de la OSIM vreo referire la înregistrarea acestei invenţii, dar Boici susţine că “întregul conținut al site-ului lotonline.ro este înregistrat la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii și Marci) sub numărul de înregistrare A/00269/02.04.2013 și protejat de legea copyright-ului”.

Interesant este şi faptul că ambele cereri de la OSIM au fost depuse prin intermediul consultantului în proprietate intelectuală/industrială CONSTANTIN GHIŢĂ OFICE SRL Timişoara (CUI: 16631610). În mod normal, acesta ar fi trebuit să-i atragă atenţia clientului său că “metoda de afaceri” este ilegală. Cel mai probabil, acesta a preferat să-i ia respectivului banii, iar ideea cu brevetul de invenţie probabil că îi aparţine.

Jucători, atenție la o ”țeapă mondială”! Loteria funcţionează de cel puţin 5 ani

Ţinând cont că, în cazul loto 6/49, o variantă simplă costă la site-ul acesta 1,99 euro, iar premiile la categoria I şi II sunt neclare, trebuie să fii cel puţin naiv ca să cumperi bilete de la lotonline.ro. Pe de altă parte, faptul că site-ul funcţionează de cel puţin 5 ani sugerează că are nişte clienţi. De unde cifra de 5 ani? Cam atunci s-a primit primul spam de la acest site, adică prin în ianuarie-martie 2012.

Chiar dacă nu are clienţi, existenţa unui astfel de site poate crea mari probleme (de imagine, dar nu numai) loteriei legale, care aparține statului român, aflându-se în patrimoniul direct al ONJN. Se poate crea o confuzie şi exemplific cu pagina de Facebook… care se numeşte “LOTOnlineROmania”!

În dreapta-sus scrie “Agenţie loto în Timişoara – Non-stop“. Una dintre cititoare spune aşa: “MINUNATELOR MELE COLEGE DE LA LOTERIA ROMANA O “PENSIONARA” VA PUPA SI VA UREAZA TOT BINELE DIN LUME… “. Asta induce faptul că există persoane care au impresia că pagina respectivă ţine de Loteria Naţională.

Deosebit de grav este și faptul că site-ul prelucrează date cu caracter personal (la crearea de conturi), fără existe vreo menţiune în acest sens.