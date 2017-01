Jucătorul de baschet Damir Markota trebuia să fie în ”clubul morții” din Istanbul. ”În ultima clipă am decis să mergem în alt club”

Jucătorul de baschet Damir Markota, în vârstă de 31 de ani, trebuia să fie în „clubul morții” din Istanbul. „În ultima clipă am decis să mergem în alt club”, a dezvăluit baschetbalistul legitimat la Istanbul BB.

Damir Markota este un jucător de baschet croat născut în Bosnia, la Sarajevo, care a cunoscut ororile războiului și al dezrădăcinării. Markota susține că la Istanbul a trăit cea mai tare spaimă din viața sa, deși copilăria i-a fost marcată de zgomotul armelor de foc.

Colosul de 2,09 metri și 120 de kilograme, care a jucat și-n naționala Croației, a povestit în amănunt cum a scăpat miraculos cu viață, pentru că în ultimul moment s-a decis să meargă în alt club, la 100 de metri.

„Niciodată n-am fost mai înspăimântat!”

În noaptea de Revelion, în clubul Reina din Istanbul a avut loc un atentat terorist soldat cu 39 de morți și 69 de răniți.

Markota trebuia să fie acolo, dar, în ultimul moment a decis să meargă cu soția într-o locație aflată la nici 100 de metri distanță!

„Niciodată în viața mea nu am fost mai înspăimântat ca-n acele ore. Am simțit fiori reci. Nu există cuvinte care să descrie ce am simțit eu și soția mea în acele momente”, a declarat Markota presei din Croația.

„Sunt foarte fericit că pot să vorbesc cu voi acum, pentru că dintr-o coincidență mai sunt în viață. Eu și soția mea ne făcusem rezervări la clubul Reina, dar în ultimul moment ne-am schimbat planurile și am mers în alt club. Nu știu dacă sunt 100 de metri distanță între cele două locații”, a mai declarat Markota.

„Ne-am îndreptat spre clubul Reina și am căutat un prieten cu care trebuia să ne vedem acolo. L-am sunat, dar n-a răspuns, așa că n-am mai intrat în acel club. Ploua și eu cu soția mea ne-am adăpostit sub acoperișul unei stații de autobuz și am așteptat un pic. Fiindcă prietenul nostru nu ne-a mai răspuns, am decis să mergem în alt club”, a mai dezvăluit baschetbalistul.

„DJ-ul a oprit muzica și a făcut un anunț. Lumea a început să plângă și să fugă!”

„Ajunsesem de aproximativ zece minute în celălalt club, când DJ-ul a oprit muzica și a făcut un anunț. Dar era în limba turcă și n-am înțeles nimic. Oamenii au început să plângă și să alerge care încotro și am înțeles că ceva tragic se petrecuse. Curând am aflat că a fost o bombă și un atac armat în clubul Reina și am fost cuprinși de panică.

Nu știu cum să descriu ce simțeam. Un pic de noroc, fiindcă eram în viață, frică, dar în același timp ne simțeam goi pe dinăuntru. Nu știam dacă atacul va continua. Abia la ora 5 sau 6 dimineața am părăsit hotelul în care ne-am ascuns. Câțiva dintre cei răniți veniseră și ei acolo. Era o imagine tulburătoare”, a mai povestit Markota.

Croatul nu mai vrea să stea în Turcia. „E o decizie dificilă dacă să mai continui sau nu la Istanbul BB, fiindcă este a treia oară. Prima oară a fost în Piața Taksim, apoi la stadionul lui Beșiktaș, într-o zonă pe unde trec în fiecare zi, iar acum am fost atât de aproape de moarte.

Eu poate că o să mai stau până la finalul sezonului, dar soția și fiul meu vor pleca și nu mă vor mai vizita aici”, a încheiat Damir Markota.

Damir Markota a jucat la multe cluburi importante printre care Cibona Zagreb (2003-2006 și 2014 – 2015), Millwaukee Bucks (2006-2007), Spartak St Petersburg (2007-2008), Beșiktaș (2012 – 2013) și Istanbul BB (2015 – prezent).