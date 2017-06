Jurnalistul Octavian Pescaru a făcut infarct! A trecut de momentele critice: ”Sunt viu”. El trebuia să fie announcerul galei de kickboxing de la Ploiești

Jurnalistul Octavian Pescaru a făcut infarct! El trebuia să fie announcerul galei Colosseum Heroes de kickboxing de la Ploiești.

Înainte de gală, s-a primit o informație șocantă: jurnalistul Octavian Pescaru, zis Mamedu, cel care trebuia să fie announcerul galei, a suferit un infarct. Totuși, Tavi apucase să trimite desfășurătorul și speech-ul lui pentru sâmbătă seară.

”Ce veste șocantă! Alergase mult, slăbise de la 142 la 118 kg! Participa la semimaratoane. Din păcate, a fumat mult, și a avut probleme în trecut, două atacuri”, au spus apropiații lui ”Mamedu”.

Jurnalistul Octavian Pescaru a făcut infarct: ”Sunt viu. Am stat 4 ore la Terapie Intensivă. Mi s-au pus două stenturi pe cord”

”Sunt viu! Vineri seară, eu am fost announcer la Timișoara, urma să vin la Ploiești. Am stat după gala de pe Bega la o șuetă cu Ionuț Atodiresei. La un moment dat am simțit că mă ia cu transpirație! Am crezut că e ceva simplu, dar nu, a trebuit să chemăm Salvarea! Am stat patru ore la Terapie Intensivă. am făcut 3 EKG-uri. Am două artere paradite și una înfundată 90 la sută. Am două stenturi puse”, a declarat Tavi. El va rămâne sub supraveghere medicală stricăt până miercuri.

Gala a fost prezentată de Rareș Varniote ( Free Deejays) . Gala de kickboxing s-a deschis cu imnul echipei de fotbal Petrolul Ploiești,. Pe tabelele arenei au rulat imagini in direct de la meciul de baraj pentru Liga 3 al ”lupilor”, de la Răcari, Dâmbovița.