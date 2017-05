Justin Ștefan a fost dat afară de Răzvan Burleanu din Comitetul Executiv al FRF. ”E Nicolae Ceaușescu mai mic”

Justin Ștefan a fost dat afară de Răzvan Burleanu din Comitetul Executiv al FRF. ”Am fost dat afară, pentru că am îndrăznit să am altă opinie față de Burleanu”, a explicat secretarul general al LPF.

”De astăzi nu mai pot spune domnul președinte Burleanu, pentru că a dovedit și astăzi că nu are nici o abilitate de lider. Am fost dat afară, pentru că am îndrăznit să am altă opinie față de domnul Burleanu.

Președintele FRF v-a dezinformat din nou, ca de obicei, în conferința de presă, că eu am semnat o hârtie prin care am cerut să particip la Comitetul Executiv. Fals. Acea hârtie este semnată de domnul Gino Iorgulescu, care a anticipat că se poate ajunge în această situație.

Federația nu a răspuns solicitării noastre. Domnul Burleanu ar trebui întrebat de ce a continuat să susțină centrele de excelență, chiar dacă știa că sunt ilegale?” , a declarat secretarul general al LPF, juristul Justin Ștefan.

”Nu poți să pui pumnul în gură unui om care vorbește cu regulamentul în față. Vorbim despre un Nicolae Ceaușescu în miniatură. Dânsul face tot ce este posibil pentru ca noi să nu participăm. Voi candida și eu la următoarele alegeri.

Din cauza unui management inexistent la Liga a doua și la Liga a treia se întâmplă aceste lucruri. Acei 5% fac parte dintr-un complot securisto-comunist. Nu își va duce mandatul la bun sfârșit. Dispar echipe, lumea este nemulțumită„, a declarat preşedintele lui CSM Poli Iaşi, Florin Prunea.

