LPF: ”Centrele de Excelență ale FRF sunt ilegale și neloiale, vom informa MTS”. Plângeri penale dacă se ia 5% din drepturile TV pentru Liga 2

LPF: ”Centrele de Excelență ale FRF sunt ilegale și neloiale, vom informa MTS”. Anunțul a fost făcut de Justin Ștefan, vicepreședintele LPF, informează agerpres.ro.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că Centrele de Excelență ale Federației Române de Fotbal de la Târgu Mureș, Timișoara, Deva și Buzău sunt finanțate și funcționează ilegal și fac o concurență neloială cluburilor din Liga I, el precizând că va informa despre acest lucru și Ministerul Tineretului și Sportului.

Ștefan a menționat că aceste patru centre de copii și juniori nu au Certificate de Identitate Sportivă (CIS) eliberate de MTS, dar cu toate acestea participă la competițiile organizate de FRF.

„Am aici o adresă de la Ministerul Tineretului și Sportului în care se spune foarte clar că nu se pot elibera Certificate de Identitate Sportivă pentru Centrele de Excelență ale FRF deoarece sunt în conflict de interese. Pentru că organizatorul competiției (FRF) are mai multe echipe în competițiile pe care le organizează. Centrele de Excelență fac o concurență neloială cluburilor din Liga I care au academii de fotbal. FC Viitorul a întrebat în mod repetat ce se întâmplă cu aceste Centre de Excelență, cum se finanțează, cum se legitimează jucători acolo și așa mai departe, dar nu a primit niciun răspuns. În lipsa unui CIS, aceste Centre de Excelență ale FRF funcționează ilegal. Nu înțeleg cum sunt finanțate și nici cum legitimează sau transferă jucători”, a precizat oficialul LPF la finalul Adunării Generale de joi.

Justin Ștefan susține că federația cheltuie bani pe aceste centre de juniori în dauna fotbalului amator și a cluburilor din Liga a II-a și a III-a. „Toate lucrurile discutate azi în Adunarea Generală vor constitui corpul unei adrese din partea LPF care va fi trimisă președintelui FRF și membrilor afiliați ai FRF. În cadrul acesteia vom spune că Centrele de Excelență ale federației funcționează și sunt finanțate ilegal, atât timp cât nu au Certificat de Identitate Sportivă. De asemenea, vom informa și Ministerul Tineretului și Sportului asupra acestui aspect pentru a fi luate măsuri cât mai repede. Pentru că o asociație de sufragerie — pentru că nu a recunoscut-o nimeni, nu are CIS — nu numai că primește bani de la FRF, dar primește bani în dauna fotbalului amator, a celui de la Liga a II-a și a III-a. Finanțezi niște Centre de Excelență care sunt ilegale. Păi dacă ești părintele unui copil și dacă ai de ales între un Centru de Excelență al federației, de unde ai putea ajunge mai ușor la echipa națională, și un Centru de Excelență al unui club fotbal, unde ți-ai duce copilul? În nicio țară din lume nu există astfel de Centre de Excelență care au echipe care participă în competițiile organizate de asociația națională respectivă. Sunt centre în străinătate, dar acolo adună un grup de jucători de la cluburi, îi pregătesc și îi educă în timpul săptămânii, dar în week-end ei se duc să joace pentru echipele de unde provin”, a adăugat Justin Ștefan.

Federația Română de Fotbal a înființat începând cu anul 2015 patru Centre de Excelență în Târgu Mureș, Timișoara, Deva și Buzău, având prevăzută inaugurarea a încă patru până în 2018.

LPF va face plângeri penale dacă FRF va lua 5% din drepturile TV ale Ligii I

Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că impunerea unei asemenea măsuri reprezintă o încercare de subordonare administrativă, sportivă și financiară a instituției care organizează Liga I.

„Este o încercare de subordonare administrativă, sportivă și financiară a LPF. Solidaritatea este un lucru pe care Răzvan Burleanu l-a înțeles greșit și doar într-un singur sens. Adică grupările din Liga I să dea 5% din banii din drepturile TV către cluburile din eșaloanele inferioare. Sună frumos la nivel de principiu și la nivel de campanie electorală. În acest sens, azi am avut unanimitate, cluburile din Liga I nu sunt de acord cu principiul solidarității propus de domnul Burleanu. Dar domnul Burleanu vrea să bage ilegal mâna în buzunarul cluburilor din Liga I și să ia cei 5%. Domnul Burleanu a ieșit și a spus: „Vom lua cei 5% din drepturile TV de la Liga I pentru că avem pârghiile necesare”. Noi însă vom transmite către toate cluburile afiliate la FRF o opinie legală întocmită de o casă de avocatură în care se spune ce se va întâmpla dacă FRF va lua orice procent din banii cluburilor din Liga I. Concluzia: adoptarea în cadrul altor instituții, chiar și în cadrul FRF, a unor măsuri ce nu intră în atribuțiile acesteia din urmă, prin încălcarea dispozițiilor Legii 69/2000 (Legea Sportului) poate atrage incidența Codului Penal. Respectiv infracțiunea de abuz în serviciu și delapidare. Îl anunțăm pe domnul Burleanu, pentru că el este inițiatorul acestei propuneri, că dacă se va băga mâna în buzunarul cluburilor din Liga I vor exista plângeri penale pentru infracțiuni precum abuz în serviciu și delapidare. De asemenea, va exista și o latură civilă prin care vom solicita repararea prejudiciului de la toți cei care se fac vinovați. Membrii afiliați ai FRF trebuie să înceteze să mai fie conduși de către alții. Membrii afiliați și Comitetul Executiv conduc FRF și nu invers”, a spus el.

Justin Ștefan a explicat că suma care ar reveni fiecărui club din Liga a II-a și a III-a din cei 5% ar fi de 8-10.000 de euro anual, mult prea puțin pentru a le schimba situația financiară. „Fiecare club din Liga I ar pierde 100.000 de euro, iar câștigul cluburilor din Liga a II-a și a III-a ar fi infim, aproximativ 8-10.000 de euro. Cu alte cuvinte, o sumă cu care nu se poate schimba soarta cluburilor din eșaloanele inferioare. Președintele FRF a spus că și în Franța, Italia și Spania e la fel. Dar a uitat să spună că în aceste țări cluburile din Liga a II-a sunt membre ale ligilor profesioniste din acele state. Deci e normal ca o parte din drepturile TV să se ducă și în Liga a II-a. Pentru că ligile profesioniste de fotbal din aceste țări organizează primele două eșaloane, în timp ce LPF nu organizează Liga a II-a. FRF a uitat să spună că o parte importantă din veniturile realizate de echipa națională a Germaniei merg către cluburile din Bundesliga. Deci dacă domnul Burleanu solicită solidaritate, ar fi frumos ca o parte din încasările de la naționala României să vină către cluburile din Liga I, pentru că ele sunt principalele furnizoare de jucători”, a precizat oficialul la finalul Adunării Generale a LPF de joi.

Secretarul general susține că grupările din eșaloanele inferioare pot de acum să beneficieze de sume de la bugetul local, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului. „Guvernul României și MTS au lămurit cât se poate de bine această problemă cu solidaritatea, spunând că 5% din banii administrației publice locale pot merge către sport. Așa că nu cred că mai este nevoie de cei 8-10.000 de euro de la cluburile din Liga I pentru a susține activitatea grupărilor din ligile inferioare, pentru că acești bani pot veni de la autoritățile locale dacă se îndeplinesc anumite condiții”, a adăugat secretarul general.

În plus, cluburile din eșaloanele inferioare ar putea fi ajutate și din banii de la MTS pe care președintele FRF, Răzvan Burleanu, nu îi accesează, susține Justin Ștefan. „Pe domnul Burleanu îl întreb: „De ce în calitate de bun manager ați dat cu piciorul sumei de 1 milion de euro și în cei 3 ani de mandat nu ați formulat cerere de finanțare de la MTS?” Am văzut în media o explicație conform căreia dacă iei bani de la MTS vine la tine și Curtea de Conturi care te întreabă cum ai cheltuit banii aceia. Adică noi, fotbalul, am dat cu piciorul la 3 milioane de euro în ultimii 3 ani pentru că ne e frică de controlul Curții de Conturi? Păi dacă nu aveam nimic de ascuns luam imediat banii aceia. Deci avem banii de la MTS, avem cei 5% de la autoritățile locale, deci mult mai mulți bani despre care putem să discutăm decât despre acea biată solidaritate despre care vorbește domnul Burleanu”.

„Fotbalul românesc este în groapă, iar domnul Burleanu în calitate de președinte ar trebui să iasă și să spună acest lucru. Domnul Burleanu a spus că vrea să reducă în Comitetul Executiv numărul membrilor care vin din Liga I de la 3 la 2. Practic Liga I va rămâne cu un singur reprezentant în Comitetul Executiv deoarece președintele LPF este automat membru. În plus, domnul Burleanu propune ca președintele LPF să nu mai fie și vicepreședintele FRF. De ce? Pentru că deranjează acest lucru. Și se propune ca vicepreședinții să fie desemnați de Comitetul Executiv al FRF la propunerea președintelui federației. Și vicepreședinții să aibă și atribuții executive. Probabil că se va vota așa, dar să fim serioși, în Comitetul Executiv se votează și acum fără ca noi, cei din Liga I, să avem vreun cuvânt de spus. Cine suferă? Fotbalul românesc”, a mai afirmat Ștefan.

Întrebat dacă a primit în ultima perioadă mesaje de amenințare de la vreun oficial al FRF, Justin Ștefan a răspuns: „Am primit mesaje care nu mi-au făcut plăcere și care cred că nu își aveau rostul. Dar nu va reuși nimeni să mă intimideze și să mă oprească să spun adevăruri incomode pentru Răzvan Burleanu”.