La doar 13 ani, Alexia Căruțașu, fiica de foști baschetbaliști, joacă volei în Divizia A1 la CSM București, deținătoarea Cupei Challenge!

La 13 ani, 4 luni și 7 zile, Alexia Căruțașu, de la CSM București, deținătoarea Cupei Challenge la volei, este cea mai tânără jucătoare de volei din istoria recentă care participă la un meci din Divizia A1.

La Blaj, pe 17 noiembrie, în timpul primului derby dintre CS Alba Blaj și CSM București lupta pentru victorie a fost una aprigă, o luptă la care a luat parte și Alexia. Intrarea sa pe teren s-a întâmplat într-un moment critic, în cel de-al doilea set când scorul a fost 23-20 pentru CSMB, informează csmbucuresti.ro.

“A fost un meci foarte frumos! Mă bucur enorm că antrenorul a avut încredere în mine să ma bage în teren la scorul acela. Am avut ceva emoții, dar am intrat cu încredere și am servit bine. Îmi pare rău că am pierdut, dar acum trebuie să ne pregatim pentru următorul meci”, a declarat Alexia Căruțașu pentru site-ul oficial al clubului municipalității Capitalei