La URBATLON, vă măsuram gradul de distracție în gașcă! Pe 24 iunie, la Arena Nationala, va energizam la maxim cu 9 probe atletice, surprize inedite si ritmuri muzicale alerte.



Doze triple de energie si distractie si o experienta de care va veti aduce aminte cu drag! URBATLON este povestea unei super aventuri alaturi de prieteni, familie si colegi, ajunsa deja la a 4-a editie, pe care o puteti trai la maxim vara aceasta.

In acest an, ne-am propus sa va masuram gradul de distractie in gasca la URBATLON, asa ca mobilizati toti amatorii de miscare si adrenalina pentru ca veti avea parte de momente intense si frumoase, iar ochii camerelor de fotografiat va vor urmari atent pe traseu. Deschidem pofta de Sportainment cu ritmuri alerte ce stimuleaza dorinta de actiune si cu un training special condus de Horatiu Dumitrescu, Personal Training Manager la World Class. Va invitam apoi la o parada demna de Arena Nationala, unde vom saluta toate echipele si grupurile sportive prezente, asadar pregatiti-va plamanii pentru incurajari si postura pentru o defilare sportiva!

Veti avea de parcurs in alergare un traseu de numai 5 kilometri desfasurat pe inelul exterior al Arenei Nationale, dar portile se vor deschide larg si pentru o incursiune in interiorul maretului stadion. Va testam abilitatile prin 9 probe sportive, pe care le-am condimentat cu tot felul de obstacole surpriza astfel incat sa va energizam la maxim si in 2017.





Cursa ia Startul in valuri si incepe cu o proba inedita, in care va sunt puse la incercare limitele fizice, dar si puterea de concentrare, printr-o serie dinamica si rapida de exercitii potrivita pentru un adevarat Green Trail. Odata depasit primul obstacol urmeaza provocarea Labirintului by eJobs, cu o zona de slalom si o portiune de praguri in care salturile sprintene va vor fi de mare folos. Veti intra in atelierele Work & Fun by World Class ce sunt puse la punct cu grija, dar si cu umor de traineri experimentati, iar daca ati depus ceva efort la sala cu siguranta veti aprecia rezultatele cand veti trece cu brio de aceste obstacole. Usile se vor deschide larg pentru a admira grandoarea stadionului la Asaltul Arenei by MPG, unde va bucurati de priveliste si, desigur, de multe poze, precum si de o serie de urcari si coborari, pentru a mentine ritmul si tonusul. Intrati intr-o noua repriza de alergare usoara, ca apoi va fie testata agilitatea prin salturi la Jump & Fun by Toortitzi. A sosit momentul unui serios Blocaj in trafic by Kiss FM si o escaladare in forta a Piramidei by URSUS si o sesiune de traversare a unor tuburi, probe in care veti etala indemanarea de a va catara dar si flexibilitatea. Urmeaza alte obstacole si va indemnam sa fiti cu ochii in patru pentru a nu rata niciun moment. La Run like a Champ, intrati in forta intr-un tur de alergare, in care va trebui sa faceti cateva intoarceri rapide. Pe ultima suta de metri dati curs invitatiei Follow the leader by Divertiland, inspirata de atmosfera de vacanta pe plaja. Va asteapta provocari distractive cu umbrele, colace de baie si sezlonguri. Si, nu uitati, sa zambiti si sa va bucurati din plin. Ati ajuns la Finish… unul mega spumooos oferit de Carousel Events si Divertiland!