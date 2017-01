Lăcătuș a găsit antrenor pentru CSA Steaua. ”Există o opțiune să preiau eu prima echipă”, a declarat antrenorul care are tot ce-i trebuie pentru a îndeplini acest rol: e glorie a Stelei. CSA Steaua anunțat că va înscrie o echipă în Liga 4 București din campionatul 2017-2018.

„Există o opțiune să preiau eu primă echipă, dar până la vară este destul timp”, a declarat azi Adrian Bumbescu (56 de ani). Cel poreclit „Colonelul” a jucat în Ghencea în perioada 1984-1992, timp în care a strâns 188 de partide și 4 goluri numai în campionat pentru Steaua.

„Trebuie să vedem ce antrenor aducem, să vedem ce va selecta și de la echipa pe care o pregătesc eu, juniori U16. Oricum, avem de unde alege”, a mai declarat Bumbescu la Digi Sport. Bumbescu a fost și primul nume rostit de Lăcătuș ca posibil antrenor. Lăcătuș îl mai contactase și pe Belodedici, dar acesta a refuzat oferta.

„Bine, mă, ia și tu o mie de euro!”

Bumbescu a dezvăluit și povestea sumei de 1.000 de euro pe care Gigi Becali susține că i-a dat-o după ce a „cerșit”.

„Domnul Becali cam uită ce spune. Ca să știe lumea ce s-a întâmplat. M-a sunat Bărbulescu să mergem la Gigi Becali că are nevoie de niște bani. Am mers la Gigi, acolo era agitație, Giovani, Victor, Nețoiu, mai mulți. Am intrat ne-am salutat. Ne-a luat Gigi de gât și am mers să vorbim. I-am spus: «Am venit cu Ilie să-ți spună ceva!». M-am dus mai departe ca să-i spună Ilie ce avea de spus și Ilie tăcea din gură. A zis Gigi: «Bine mă, dacă ați trecut pe mine, uite, ia tu o mie de euro și tu o mie de euro». Eu n-am fost niciodată să-i cer bani lui Becali. Acesta a fost contextul”, a dezvăluit „Bumbi”.

Argăseală nu l-a vrut pe Gardoș

„Ar trebui să-și aducă aminte când am fost și l-am recomandat pe Gardoș și a luat 6,8 milioane pe el. Atunci trebui să mă cheme să-mi dea niște bani, că i-am băgat bani în buzunar. Să-i întrebe pe Argăseală, pe Virgil și pe Teia Sponte când am venit și l-am propus. Argăseală nu l-a vrut și a zis că nu-i de Steaua” a mai spus Bumbescu.

Fostul mare fundaș al Stelei a mai anunțat că tot el a fost cel care l-a format și pe Florin Niță, actualul portar titluar al trupei patronate de Gigi Becali. „Nită e portarul crescut de mine de la 7 ani și era extremă dreaptă. Nu avea niciodată bani de cantonament și l-am ajutat foarte mult pe tema asta. La mine a fost reprofilat. La 9-10 ani aveam probleme cu portarii și l-am băgat în poartă. La 16 ani a venit de la centrul de medicină sportivă că nu mai are să facă efort că are probleme cardiace și atunci a plecat la Chiajna”, a mai spus Bumbescu.