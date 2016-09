Lăcătuș îi trădează pe Boroi și pe Talpan: ”Steaua are nevoie de susținerea fanilor!”

De ce ai spus „Am riscat!”?

Au fost vreo sase luni de tratative intre Brasov si Steaua. Ion Alecsandrescu si Mitica Dragomir bateau palma si imediat se suceau. Azi semnam, maine nu mai era de actualitate. Faceam liceul la seral, stagiul militar batea la usa, imi doream Steaua, dar parca si mai bine era sa raman la Brasov.

De ce era mai buna varianta Brasov?

Cel mai multi mi doream sa joc. Nu eram facut sa stau pe banca. Multi se duceau val-vartej in Ghencea si ajungeau imediat imprumutati la Suceava, Scornicesti sau Oradea. A fost dificil sa aleg, dar tentatia a fost imensa. A contat enorm ce mi-au spus Emeric Ienei si Teo Anghelini cand am ajuns acolo.

„Nea Imi mi-a zis să visez doar Steaua!”

Ce ti-au zis?

Nea Imi mi-a spus din capu’ locului ca trebuie sa fac imposibilul si sa ma antrenez zi si noapte. Sa visez doar Steaua. Iar Anghelini, brasovean ca si mine, mi-a spus sa stau departe de tentatiile Bucurestiului. Mi-a zis ca este fratele meu, dar ca totul depinde de mine. Am inteles si am reusit!

Si cand ai gresit trenul?

Cand am plecat de la Steaua. Dupa Revolutie, a explodat moda transferurilor afara. Nu vreau sa fac pe viteazu’, dar n-am fost disperat sa plec la Fiorentina. A fost prima oferta si am acceptat-o! Clubul a acceptat cu ochii inchisi sa plec. Steaua a avut de castigat financiar. Pentru mine, timpul mi-a aratat ca am luat o decizie gresita. Am gresit peronul, apropo de trenuri! Dar m-am dus acolo sa fiu cel mai bun. Doar eram primul transfer pentru noii proprietari, familia Cecchi Gori. Dar… n-a mers!

„Eu sunt vinovat că n-am reușit la Fiorentina!”

De ce n-a reusit Lacatus la Fiorentina?

Doar eu sunt vinovat! Nu mi-a fost greu cu limba, m-am acomodat repede. Am inceput foarte bine, dar dupa vreo doua luni n-am mai prins echipa. Fiorentina m-a cumparat pentru ca trebuia sa fiu noul Roberto Baggio. Clubul isi pierduse perla. Suporterii faceau scandal. Cum sa plece Baggio la Juventus? Aveau nevoie de o vedeta si au luat-o! Am facut meciuri bune la Mondialul din Italia, aveam jucate doua finale de Cupa Campionilor Europeni, eram cineva! Doar ca antrenorul avea alte planuri. Insa nu-l voi condamna niciodata pe Sebastiao Lazaroni! Mi-a spus din prima ca el l-a vrut pe Oleg Protasov. Dorea un atacant central, nu o aripa ca mine. De asta n-am reusit, nu m-am putut descurca stand cu spatele la poarta. Lazaroni m-a sprijinit, m-a imbarbatat, a fost corect cu mine si va avea intotdeauna respectul meu. Mi-a spus ca este decizia mea daca vreau sa plec, mai ales ca stiam de sosirea lui Gabriel Batistuta. N-am fost speriat ca incep o noua aventura, dar trebuia sa joc.

A plans vreodata “Fiara”?

Nu, niciodata! Nici cand AC Milan ne-a dat cu capul de pamant! Sau poate da, dar de ciuda. Am facut-o in ’91. A fost in meciul dintre Genoa si Real Oviedo, din Cupa UEFA. Dupa 1-0 pentru noi, in Spania, la retur am luat cartonas rosu. Era 1-1 si mai erau vreo 25 de minute de joc. Dar italienii au castigat cu 3-1. S-a pierdut calificarea si atunci mi-am spus: „Esti tapul ispasitor!”. Mi-am pierdut capul. A fost, a trecut! Probabil ca am depasit repede momentul deoarece eram puternic. Eram „Fiara”, desi nici acum nu stiu cand mi s-a spus prima data asa. Lasand modestia la o parte, am fost tipul ala care mai mult a ras!

Ai avut un episod ciudat in cariera de jucator?

Nu-mi dau seama pe moment. Imi vine acum in minte momentul Moscova. Meciul de fotbal de pe patinoar! Ne-a ingrijorat starea terenului. Ziceai ca pompierii uda non-stop gazonul! S-a rezolvat totul prin Ambasada. Ne-au procurat acei pantofi speciali, care ne-au ajuns chiar inaintea jocului. Doar Piturca a refuzat, a preferat ghetele cu crampoane, dar s-a vazut ca n-a stat in picioare. Si un alt moment ar fi golul din Ghencea, cu Goteborg. Am intrat in careu si am fost agatat de un suedez. M-am rostogolit si stand in fund am tipat la arbitru sa acorde penalty. Nu intelegeam de ce arbitrul fuge spre centrul terenului iar colegii sar pe mine. Am vazut doar pe imaginile inregistrate ca am atins mingea cu calcaiul. Balonul a avut o traiectorie ciudata si a intrat in poarta. Dar jur, n-am simtit ca am atins mingea.

Ghencea, a treia casă!

Ce inseamna stadionul Ghencea pentru Marius Lacatus?

Cea de-a treia casa. Prima e cea din Romania, apoi cea de la Oviedo.

Ai 17 goluri in cupele europene pentru Steaua. Record! Il intrece cineva?

Recordurile sunt facute ca sa cada. Sincer, insa nu se poate asa ceva. Nu in viitorul apropiat. Noi aveam trasee scurte in cupele continentale, dar ne duceam departe! Plus ca noi eram o echipa care nu vindea jucatori. Prezentul este crud. Cand zici ca ai facut ceva echipa… se duce totul! Jucatorii valorosi stau putin la Steaua. Este adevarat ca ai nevoie de bani. Sunt bugete. Acum 30 de ani n-aveam grija asta.

Apropo de plecari. Cat de mult va avea de suferit Steaua dupa transferal lui Stanciu?

Nu e vorba doar de Stanciu. Plecarile lui Chipciu si Varela sunt la fel de importante. Echipa a fost destabilizata. Se facuse o echipa valoroasa. Acum, Reghecampf trebuie s-o ia de la capat. E greu, meciurile din preliminariile Ligii Campionilor au inceput devreme. N-a avut timpul necesar pentru o pregatire asa cum si-ar fi dorit. Reghecampf e presat de timp, dar lumea trebuie sa-l lase in pace. Este nevoie de rabdare.

Despre Steaua în Liga Europa: ”Speranța moare ultima!”

Se califica Steaua in primavera europeana?

Speranta moare ultima! Este o grupa echilibrata. E dificil dupa esecul din Turcia. Inca nu-mi scot din cap prostia lui Enache. Acel cartonas rosu a fost luat aiurea. S-au dus trei puncte! E adevarat, uneori te pierzi pe teren.

Dar Romania? Se califica la Cupa Mondiala din 2018?

Situatia este similara cu cea de la Steaua. Daca nu luam sase puncte din meciurile cu Armenia si Kazahstan… e de rau! Si sunt convins ca vom avea doua jocuri grele. Trebuie sa facem pe dracu’ in patru si sa le castigam. Apoi, putem avea alt moral in fata Poloniei. Dar toate echipele favorite se vor incurca.

Pro sau contra Christoph Daum?

Doar rezultatele vor putea vorbi pentru el. Omul are trecut, are cu ce sa se laude. Provine dintr-o scoala de antrenori valoroasa si respectata. Cred insa ca puteam traversa momentul asta delicat cu antrenori romani. Asa suntem noi, romanii! Ne razboim intre noi, exista multa invidie! Nu ne place sa ne respectam unul pe altul. Ne dam cu totii prieteni, dar nu stim decat sa ne facem pe la spate! Trist, dar adevarat! Am patit-o si eu!

Cat de des te uiti la meciurile din Liga I?

Am lasat-o mai moale. Un pic, m-am detasat. Prefer sa stau mai departe de gazon. E mai bine fara stres, fara nervi. E legat si de ce am spus mai devreme… de luptele prostesti dintre antrenori.

Cine a fost cel mai bun antrenor pe care l-ai avut?

Nu vreau sa fac niciun top. Nu-i corect. Le multumesc in egala masura lui Emeric Ienei, Anghel Iordanescu, Mircea Lucescu si antrenorilor de la FC Brasov. Toti mi-au dat cate ceva. Le multumesc!

Cel mai bun antrenor al momentului este…

Jose Mourinho. Este ceva gen el si restul…

Cum a fost debutul la echipa nationala?

A fost fantastic! De aceea spun ca nu pot face un clasament. Cariera la club s-a legat de Steaua. La nationala… am debutat cu Lucescu, intr-un turneu in America de Sud. M-am simtit onorat cand am impartit vestiarul cu Balaci si Camataru!

Fundașii care i-au creat cele mai mari probleme

Diferenta dintre Steaua ’86 si Steaua ’89?

Un trofeu! Clar, echipa din ’86 a fost cea mai buna. Apoi ne-au plecat cativa jucatori de valoare. Iar in finala am avut jucatori cu probleme medicale. Si peste toate, am dat peste Milanul care crestea de la o zi la alta. Real Madrid a luat 5-0 in semifinale, noi am rezistat mult mai bine.

Cel mai puternic fundas de care a dat “Fiara”?

Tulpan si regretatul Klein. Aveau si tehnica fina. Nu m-am temut de nimeni, dar ei mi-au pus cele mai multe probleme.

Merita Marius Lacatus un meci de retragere?

Toate la vremea lor! Daca nu s-a facut, acum nu ma mai intereseaza! A trecut vremea mea!

Trebuie sau nu retras tricoul cu numarul 7 de la Steaua!

Niciodata! Numarul 7 poate fi un stimulent. Poate apare un nou Marius Lacatus!

Ai 20 de milioane de euro si vrei sa-i investesti in fotbalul romanesc. Ce faci cu ei?

O iau de jos, cu un club mic sau unul nou. Poate castig si un trofeu intern, dar mai mult de o calificare in Europa League nu poti. In zilele noastre, 20 de milioane de euro se duc peste noapte! Nu faci fata. Ma uit si la alte cluburi din Est, care au bugete mai mari decat echipele noastre. Ajung uneori in grupele Champions League, dar acolo se fac de rusine!

Ce mesaj le transmiti fanilor romani?

Sa fie mai mult decat al 12-lea suporter. Sa fie “13”, chiar si “14”, atat de mult are nevoie fotbalul nostru de sustinerea fanilor. Si Steaua, si nationala, si toate celelalte echipe. Fara fani, fotbalul moare de tot!