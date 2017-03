Operat la glezna stângă cu cinci săptămâni în urmă, Laszlo Sepsi (29 de ani) a revenit la antrenamentele lui FC Nürnberg. Fundașul stânga al echipei care ocupă locul 10 în liga a doua din Germania a dezvăluit că, înaintea intervenției chirurgicale, a luat calmante zi de zi, ca să poată juca.

Laszlo Sepsi a ajuns la FC Nürnberg în iulie 2015, după ce i se încheiase înțelegerea cu ASA Tg. Mureș. Primul sezon în tricoul nemților a început și a continuat bine, dar s-a încheiat prost: FC Nürnberg a pierdut barajul de promovare în Bundesliga (1-1 și 0-1 cu Eintracht Frannkfurt), iar Sepsi a suferit o lovitură la glezna stângă.

Bild l-a poreclit “Ciuma Sepsi”

Românul a strâns din dinți, a refuzat operația și a continuat să joace. “După barajul cu Frankfurt, am jucat timp de șase luni cu niște dureri incredibile. Făceam tratament zilnic, nu mă puteam antrena normal și luam calmante zi de zi, ca să pot juca pentru FC Nürnberg. A fost o greșeală că nu m-am operat mai devreme”, a declarat Sepsi pentru Bild.

Cum era de așteptat, durerile i-au afectat evoluțiile, iar suporterii și jurnaliștii au început să-l taxeze, în condițiile în care nici el, dar nici altcineva din club nu a explicat situația în care se afla. Jurnaliștii de la Bild amintesc faptul că l-au poreclit “Ciuma Sepsi” după meciul foarte slab făcut pe 29 ianuarie 2017, împotriva lui Dynamo Dresda (1-2, ultimul jucat de român înaintea operației).

4,25 este media notelor primite de Sepsi din partea bisăptămânalului Kicker pentru evoluțiile din actualul sezon al ligii secunde din Germania. Este cea mai mică medie a unui fundaș al lui FC Nürnberg și a doua cea mai mică medie din întregul lot al echipei.

Criticile l-au afectat foarte mult

“Criticile m-au afectat foarte mult. Nimeni n-a știut ce problemă aveam. Când te văd pe teren, ceilalți nu se gândesc că ai putea avea probleme. Se așteaptă, absolut normal, să dai sută la sută”, a afirmat Laszlo Sepsi. “Acum, sper că toate acestea sunt istorie”, a continuat fundașul român, căruia jurnaliștii de la Bild i-au cerut scuze în articolul publicat ieri.

“E ciudat faptul că FC Nürnberg nu a informat despre probleme de sănătate ale românului, nici măcar în timpul discuțiilor off the record. Din această cauză, nu a existat nici o protecție pentru fotbalistul accidentat. Dimpotrivă, el a devenit țap ispășitor. Bild spune astăzi: Sorry, Sepsi!”, este ultima frază a materialului amintit.