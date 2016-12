Antrenorul echipei de fotbal Steaua, Laurențiu Reghecampf, a declarat joi seara, într-o conferință de presă, că înfrângerea cu scorul de 4-1 din meciul cu Dinamo, contând pentru prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii, nu este o umilință, ci o lecție din care jucătorii săi trebuie să învețe.

„Nu sunt multe lucruri de spus pentru că am început foarte bine meciul și l-am terminat foarte prost. Am avut trei ocazii clare să marcăm, iar apoi am primit gol la o fază pe care nu poți să ți-o explici. Agresivitatea ne-a lipsit azi foarte mult. Foarte mulți jucători au lipsit din joc, nu au intrat în contact cu adversarul așa cum ar fi trebuit să o facă. Sunt lucruri la care vom lucra în perioada următoare. Eu nu văd înfrângerea ca pe o umilință, o văd ca pe o lecție din care trebuie să învățăm. Primim goluri foarte ușor. Sunt lucruri care se repetă din păcate și care nu ar trebui să se întâmple la echipa noastră”, a afirmat Laurențiu Reghecampf, citat de Agerpres.

Jucătorii să nu fie demoralizați de decizia Curții de Apel

Tehnicianul vicecampioanei României a pretins că jucătorii nu au fost demoralizați de decizia Curții de Apel, care interzice grupării roș-albastre să mai folosească numele de „Steaua”, referindu-se și la momentul în care se va despărți de gruparea patronată de Gigi Becali. „Nu ar trebui ca jucătorii să fie demoralizați de decizia Curții de Apel, mai ales că nu este o decizie definitivă. Nu cred că schimbă cu nimic situația atunci când intrăm pe teren. Atitudinea pe care trebuie să o aibe jucătorii nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în instanță. Nu e nimic clar, și dacă se va numi Fotbal Club Sportiv Becali, eu am contract cu acest club și nu am niciun fel de problemă. Eu nu o să plec într-un moment greu, ci când totul va fi bine aici”, a continuat Laurențiu Reghecampf.

Antrenorul a menționat că problemele din jocul Stelei se vor rezolva în pauza competițională din iarnă: „Avem un transfer sigur, pe Alibec. Iar jucătorii din lotul de acum nu sunt de aruncat, sunt jucători de valoare, doar că trebuie să schimbăm multe lucruri în cantonamentele din pauza de iarnă, mă refer la pregătirea fizică, la atitudine și așa mai departe. Nivelul jocului nostru atunci când avem mingea e foarte scăzut, sunt jucători care nu aleargă, care nu se sacrifică atunci când e nevoie, iar acestea sunt lucruri pe care le putem remedia. Nu mă gândesc că e lipsă de valoare, ci doar că a fost un sezon greu cu multe accidentări”.