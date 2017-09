UPDATE: ziua a doua în Laver Cup. Europa conduce Restul Lumii cu 9-3, în meciul de la Praga / FOTO

Europa conduce Restul Lumii în Laver Cup.



23 septembrie. Europa conduce Restul lumii cu 9-3, în a doua zi a turneului demonstrativ Laver Cup ce se desfășoară la Praga.

Sâmbătă:

Roger Federer -Sam Querrey 6-2 6-4

Rafael Nadal – Jack Sock 6-3 3-6, 11-9



Nick Kyrgios – Tomas Berdych 4-6 7-6 10-6

Federer/Nadal – Querrey/Sock 6-4, 1-6, 10-5

ACTUALIZARE. Tenismanul spaniol Rafael Nadal, liderul mondial, l-a învins pe americanul Jack Sock, locul 21 ATP, cu 6-3, 3-6, 11-9, iar Europa conduce echipa Restului lumii cu 7-1.

Tenismanul elvețian Roger Federer, numărul 2 mondial, care l-a învins pe americanul Sam Querrey, locul 16 ATP, în două seturi, 6-4, 6-2.

