Legendarul fotbalist Nicolae Dobrin a fost comemorat la Piteşti. ”Prințul din Trivale” ar fi împlinit azi 69 de ani

Autorităţile locale din Piteşti şi fostele glorii ale grupării FC Argeş l-au omagiat vineri pe Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile, informează site-ul frf.ro.

Evenimentul „Argeşeni valori naţionale”, organizat de Prefectura Argeş, Consiliul Judeţean şi Muzeul Judeţean Argeş, a fost dedicat celor care l-au admirat, urmărit, apreciat şi iubit pe ”Prinţul din Trivale” care ar fi împlinit astăzi 69 de ani.

Evenimentul a început dimineaţă la Stadionul „Nicolae Dobrin” unde se află expus bustul marelui fotbalist după care cei prezenţi au mers la Muzeul Sportului Argeşean pentru a continua ceremoniile. Printre invitaţii autorităţilor locale s-au numărat Ion Geolgău, managerul Departamentului de Scouting al FRF, Jean Vlădoiu, membru în Comisia Tehnică a Federaţiei Române de Fotbal, foste glorii ale grupării FC Argeş, Viorel Moiceanu, Doru Toma, Augustin Eduard, Ilie Bărbulescu, Telu Stancu, Remus Vlad, Vasile Stan, Radu II, Radu III, Mihai Zanfir, Viorel Turcu, antrenorul Tănase Dima, comentatorul Radio Ilie Dobre şi ziaristul Mircea M. Ionescu.

La finalul evenimentului, Gica Dobrin (foto, jos), soţia ”Gâscanului”, împreună cu directorul Muzeului Judeţean Argeş, Cornel Popescu, şi fostul director al Teatrului, Sevastian Tudor, au înmânat diplome de excelenţă fostelor glorii ale lui FC Argeş. În semn de respect şi preţuire, Prefectura Argeş şi CJ Argeş i-a înmînat Gicăi Dobrin o plachetă pe care se distingea figura marelui fotbalist român.

„Un zeu al fotbalului”

Ion Geolgău a fost unul dintre cei care l-au cunoscut foarte bine pe Dobrin: ”Nea Gicu era unul dintre idolii mei. L-am cunoscut personal la Piteşti, mereu aveai ce învăţa de la el. A fost un zeu al fotbalului românesc”, a spus fostul internațional care a transmis și un mesaj din partea președintelui FRF, Răzvan Burleanu. Evenimentul a continuat cu difuzarea filmul „Dobrin la clipa amintirilor” realizat de TVR.

„O mare vedetă a încântat Europa”

Tănase Dima, antrenorul Maestrului a povestit mai multe momente petrecute alături de Dobrin: „Comemorăm un mare piteştean şi un fotbalist de excepţie. L-am cunoscut pe Gicu din 1961 iar din iarna 1962 lui 1962 juca la tineret. A debutat în Divizia A la 14 ani şi 10 luni în meciul cu U Cluj. Alături de el am scris o pagină frumoasă în istoria fotbalului argeşean şi românesc. La meciul cu Real Madrid o mare vedetă a încîntat o întreagă Europă. Eu l-am convins pe Bernabeu să vină la Piteşti după Gicu. Cînd am revenit în ţară am fost primiţi cu mult fast. După meciul cu Real Madrid urma Memorialul Gento şi ne-au invitat să participăm. Dacă s-ar fi transferat la această echipă ar fi fost primul fotbalist român care evolua în străinătate”.

Remus Vlad, căpitanul lui FC Argeş în ediţia 1971-1972 şi Petre Ivan, căpitanul alb-violeţilor la cel de-al doilea titlu cîştigat, au vorbit despre ceea ce a însemnat Dobrin pentru ei: „Sunt încercat de emoţie în aceste momente. Generaţiile care urmează nu trebuie să uite că Gicu a fost un fotbalist de referinţă. A fost cel mai talentat fotbalist al României. Toţi suporterii ştiu cine a fost Dobrin. Pentru noi a fost un bun coleg, un conducător de joc extraordinar. Era imprevizibil. Nu ştiam niciodată ce poate face cu mingea”.