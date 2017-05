Leo Messi, condamnat! Starul Barcelonei a fost găsit vinovat, miercuri, de evaziune fiscală de către Curtea Supremă din Spania.

ACTUALIZARE 25 mai, 8.30. Presa internațională scrie că Messi se pregătește se achiziționeze două automobile Maserati Hypercar! Un model de ”avion” costă circa 3.500.000 de euro. Prinde 330km/ h, atinge suta în 3.8 secunde!

Messi will get two of these new Maserati Hypercar, successor to the MC12 supercar, that’s designed for him..

pic.twitter.com/jNPu6elMw1

— Leo Messi (@messi10stats) May 24, 2017