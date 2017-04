Leonard Doroftei, la 47 de ani: ”Și zece zile dacă mai am de trăit, mă bat pentru România!” / EXCLUSIV

Leonard Doroftei, la 47 de ani: ”Și zece zile dacă mai am de trăit, mă bat pentru România!”.

A fost toată viața un luptător. Puștiul ”cules” de pe străzile Ploieștiului și adus în sala de box a urcat pas cu pas în cariera de sportiv, ajungând prin muncă, multă muncă, pe cele mai înalte culmi. Acum, la cei 47 de ani pe care-i împlinește astăzi, Leonard Doroftei a rămas același ”puști” rebel.

Pentru ”Moșu’”, întreaga viață a însemnat o luptă. ”O luptă pentru supremație în box și acum, după ce m-am lăsat, una cu kilogramele în plus”, îi place fostului campion mondial WBA la semi-ușoară să glumească.

Tocmai pentru a mai scăpa de obsesia kilogramelor, Leonard Doroftei își va petrece ziua de naștere pe faleză, la mare, împreună cu familia. ”Ziua de naștere o fac la mare. Îmi iau întreaga familie și mă voi plimba pe faleză. Poate, de la vânt, mi se mai întind și mie ridurile de pe față”, a precizat, râzând, Doroftei, pentru Libertatea.

Apoi a continuat: ”Acum sunt mai melancolic. De la o anumită vârstă nu prea mai suntem încântați că ne trec anii. Știi cum e, până la 50 de ani spui, sigur pe tine: ”Cine mă, eu? Sunt cel mai tare”. Apoi o lași mai moale cu declarațiile”. Cea mai mare satisfacție a omului care a primit pumni cu nemiluita dar a și dat să-l pomenească mulți este că, ajuns la 47 de ani, are o familie minunată. ”Cea mai mare bucurie de ziua mea este atunci când mă trezesc și văd masa pusă, iar soția și copiii vin și mă îmbrățișează, urându-mi ”la mulți ani!”. Asta e cea mai mare satisfacție a mea, faptul că am o familie minunată”.

Leonard Doroftei, la 47 de ani: ”Mă bag în ring cu copiii”

O familie, dar și mulți puști la sală, care îl așteaptă ca o pâine caldă, ori de câte ori îi vizitează. ”Mai mă duc la sală, la nea Titi Tudor (n.r. – antrenorul care l-a descoperit pe Doroftei), și mă bag în ring cu copiii. Și acum îi bat pe toți, pentru că cel mai mare are 10 ani!”, glumește ”Moșu’”.

Apoi se deschide ca o carte, fericit că are cui să împărtășească din experiența sa uriașă din boxul de performanță: ”Vreau ca de mici să-i fac să vadă lupta, nu numai să dea și să primească pumni. Îi învăț șmecheriile din ring. La final, mă trag de mână și mă întreabă: ”Când mai vii pe la noi!”. Astă e un alt lucru care mă face fericit”.

Tocmai pentru acești copii, Doroftei a luat atitudine, atunci când peste 100 de puști de la mai multe secții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești au protestat în fața Primăriei, după ce au rămas fără sălile în care își desfășurau activitatea sportivă.

”Sunt alături de copii și de nea Titi, pentru că e inadmisibil ce se întâmplă în România cu sportul. Păi la box, de exemplu, toții copiii provin din pătura de jos a societății. La sală fac un sport și primesc și o masă caldă. Merg apoi la școală mâncați, ca să nu mai spun că nu mai hoinăresc pe străzi. Sportul trebuie să devină o prioritate națională. D-aia am și aruncat așa, la nervi, că mă gândesc să plec din țară”, ne-a mărturisit Leonard Doroftei.

De fapt, fostul mare sportiv nu are de gând să părăsească niciodată definitiv România. Nu de alta, dar ”Moșu’” a fost și a rămas un patriot adevărat: ”Sunt român și am luptat numai pentru România. Rămân român până la moarte! Și zece zile dacă mai am de trăit, mă bat pentru România!”.

Totuși, n-ar refuza o excursie în Hawaii de câteva zile, atunci când cifrele din buletin se vor inversa și va avea 74 de ani, în loc de 47. ”Acum sunt OK și mă mulțumesc cu Marea Neagră. La 74 de ani mă văd în excursie cu familia prin Hawaii. Îmi închirez acolo o ”cocioabă” d-aia amărâtă, în care cazi direct în Pacific, când te trezești din pat!”, conchide, cu stilul său inconfundabil, ”Moșu” rămas copil și la 47 de ani!

Leonard Doroftei, la 47 de ani. Proiectul cinematograful

Leonard Doroftei o duce ”binișor” și în afaceri, mai precis cu localul pe care în are în centrul orașului Ploiești. Fostul mare boxer caută să găsească o punte de legătură cu Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor RomâniaFilm (RADEF) pentru a utiliza și sala fostului cinematograf ”Patria”, aflată la parterul ”crâșmei” lui Doroftei.

”Vreau să mă asociez cu RADEF-ul, pentru promovarea filmului românesc. Sunt multe chichițe de dezlegat, dar nu mă dau bătut. Visez la un program variat. De exemplu, luni ar putea să fie o comedie, marți – Direcția 5, ceva, miercuri – o piesă de teatru, joi – un film românesc, unde actorii și firme românești să interacționeze cu publicul, vineri – un concert, sâmbătă – cabaret, duminică – un spectacol! Ar ieși ceva fantastic. Înainte de spectacol, omul ar urca mai și la mine, la o cafea, un suc, după spectacol, ar veni să mănânce. Toți am fi câștigați”, ne-a explicat Doroftei proiectul său.

Cartea de vizită

Născut la Ploiești pe 10 aprile 1970, Leonard Doroftei a început să practice boxul de la 14 ani, la Prahova Ploiești, ajungând campion mondial WBA la categoria semi-ușoară la 5 ianuarie 2002, după un meci cu argentinanul Raul Balbi. S-a retras pe 24 octombrie 2003, după ce a fost învins de celebrul pugilist canadian Arturo Gatti.

La profesioniști, Doroftei are 22 de victorii, din 24 de meciuri disputate, 8 dintre ele prin KO. A fost învins o dată (în meciul cu Gatti), în timp ce partida cu americanul Paul Spadafora s-a încheiat la egalitate. Are și două medalii la JO, argint, în 1992 și bronz, în 1996.

Din 2012 a ocupat funcția de președinte al Federației Române de Box, de unde s-a retras trei ani mai târziu. Este căsătorit de 23 de ani cu Monica și au împreună trei copii: Adrian, Alex si Vanesa.

