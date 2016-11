Lewis Hamilton, pole position în Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi. Final de foc. Cine ia titlul mondial?

Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, ultimul Mare Premiu al sezonului de Formula 1, care va fi în direct, duminică, de la ora 15.00.

Hamilton a mai fost în pole position în acest sezon de 11 ori, iar duminică va porni primul pentru a patra oară consecutiv.

Rezultatele calificărilor de pe circuitul de la Yas Marina:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:38.755

2. Nico Rosberg (Germania/Mercedes) 1:39.058

3. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer) 1:39.589

4. Kimi Räikkönen (Finlanda/Ferrari) 1:39.604

5. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:39.661

6. Max Verstappen (Olanda/Red Bull-TAG Heuer) 1:39.818

7. Nico Hülkenberg (Germania/Force India-Mercedes) 1:40.501

8. Sergio Pérez (Mexic/Force India-Mercedes) 1:40.519

9. Fernando Alonso (Spania/McLaren Honda) 1:41.106

10. Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes) 1: 41. 213

11. Valtteri Bottas (Finlanda/Williams-Mercedes) 1:41.084

12. Jenson Button (Marea Britanie/McLaren Honda) 1:41.272

13. Esteban Gutiérrez (Mexic/Haas-Ferrari) 1:41.480

14. Romain Grosjean (Franţa/Haas-Ferrari) 1:41.564

15. Jolyon Palmer (Marea Britanie/Renault) 1:41.820

16. Pascal Wehrlein (Germania/Manor-Mercedes) 1: 41: 995

17. Danil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Ferrari) 1:42.003

18. Kevin Magnussen (Danemarca/Renault) 1: 42.142

19. Felipe Nasr (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:42.247

20. Esteban Ocon (Franţa/Manor) 1:42.286

21. Carlos Sainz Jr (Spania/Toro Rosso-Ferrari) 1:42.393

22. Marcus Ericsson (Suedia/Sauber-Ferrari) 1:42.637.

Diferența actuală dintre Rosberg și Hamilton este de 12 puncte.

Situația după penultima etapă, de la Interlagos.

Lewis Hamilton are nevoie de victorie si jocul rezultatelor pentru a deveni a 4-a oara campion al lumii. Pe de alta parte Nico Rosberg, actualul lider al clasamentului general cu un avans de 12 puncte in fata coechipierului sau, trebuie sa incheie cursa pe podium – lucru perfect realizabil de pe locul 2 din grila de start. Rosberg a fost permanent mai rapid decat Hamilton pe primul sector, insa finalul de tur cu ale sale viraje lente a fost descifrat magistral de Lewis, care inchide sezonul in favoarea sa: 12 – 8 la capitolul pole-positions, versus Nico.