Astra Giurgiu – Steaua este derby-ul etapei a 20-a din Liga 1. După remiza de joi cu AS Roma (0-0) și calificarea în șaisprezecimile de finală ale Ligii Europa, Marius Șumudică, antrenorul giurgiuvenilor, anunțase că se desparte de echipă, urmând să semneze cu gruparea turcă Gaziantepspor. Ulterior, datorită atentatului cu o mașină-capcană comis în apropierea stadionului lui Beșiktaș din Istanbul, s-a scris că Șumudică a decis să rămână la Astra.



Minutul 89: Niță scoate balonul din picioarele lui D.. Florea. Galben și pentru Teixeira.

Minutul 86: Ultima schimbare și la Astra, D Florea în locul lui Ricardo Alves.

Minutul 86: A ieșit ratangiul Golubovici, a intrat Aganovici.

Minutul 85: Tamaș l-a luat cu fulgi cu tot pe Teixeira și a luat al doilea galben și a fost eliminat.

Minutul 82: Golubovici nu poate marca nici cu poarta goală, de la doi metri!

Minutul 79: Adi Popa a încercat un șut cu stângul, dar mingea s-a dus afară.

Minutul 75: Încă o dată emoții la poarta gazdelor, o deviere pe colțul lung n-a putut fi fructificată de Achim.

Minutul 72: Daniel Niculae are două ocazii la poarta oaspeților. Meciul a crescut incredibil față de prima repriză.

Minutul 71: A tras Budescu, a prins Niță. Golubovici nu mai poate devia nicio minge. A avut două mingi centrate în „gura” porții, dar n-a izbutit nimic.

Minutul 68: Daniel Niculae este oprit pentru un ofsaid imaginar. La poarta cealaltă, Enache a fost aproape de un gol cu capul.

Minutul 63: Iese Lovin, intră Boubacar.

Minutul 61: Achim a reluat cu capul peste poartă. A fost exact ca la Villarreal, dar acum n-a prins poarta.

Minutul 58: Săpunaru a fost aproape de gol, dar Niță a respins din nou foarte bine. Astralul a reluat cu capul, iar portarul Stelei a scos cu piciorul.

Minutul 57: Adi Popa i-a pasat lui Golubovici la 5 metri, dar bosniacul a nimerit doar transversala. Bourceanu a luat și el un galben. Meciul a devenit mai alert și Budescu a scos un corner pentru gazde.

Minutul 56: După ce și Golubovici a picat în careul advers, meciul s-a mutat iar spre poarta lui Niță. Șutul lui Niculae a fost deviat în corner.

Minutul 52: Daniel Niculae a căzut în careu și a luat galben pentru simulare. A fost contact, dar arbitrul a văzut simulare.

Minutul 49: Ovidiu Popescu a tras anemic. La faza următoare, Budescu s-a prăbușit după o „întrevedere” cu Tamaș, care a luat un galben, deși nu -a lovit pe giurgiuvean.

Minutul 46: A început repriza secundă. Ambii antrenori au făcut schimbări. La Astra a ieșit Seto, a intrat Daniel Niculae. La Steaua s-au făcut două modificări: au ieșit Moke și Boldrin, au intrat G. Enache și V. Achim.

Minutul 45+1: Tamaș a deviat cu capul o lovitură liberă executată de Boldrin, dar mingea n-a prins cadrul porții. S-a terminat prima repriză.

Minutul 39: Geraldo a luat galben pentru un fault la Adi Popa.

Minutul 34: Atehnicul Florin Lovin a fost aproape de golul carierei. Ex-stelistul a tras cu stângul, spre vinclu, după un dribling subtil. La fel de frumoasă a fost și parada lui Florin Niță.

Minutul 28: După ce mai multe atacuri ale Stelei s-au terminat cu pase „decisive” direct în aut, fundașul dreapta s-a trezit cu mingea în careu și a atras în bară!

Minutul 24: Nu se joacă mai nimic, sunt multe greșeli, „bufa și pe a doua”, cum ar zice Hagi.

Minutul 19: Alexandru Stan a pătruns vijelios și a tras la poarta oaspeților, dar a ieșit doar un corner.

Minutul 16: Golubovici a tras din întoarcere, mult pe lângă poarta lui Silviu Lung junior.

Minutul 13: Budescu a încercat să dea gol de la mijlocul terenului, dar n-a prins poarta.

Minutul 12: Astralii pică prin careu, presează, steliștii se bâlbâie, dar nu se întâmplă nimic. Nici măcar un șut mai de Doamne ajută până acum.

Minutul 9: Budescu se tăvălește pe jos, după un duel cu Tamaș. Numai că stelistul nici măcar nu l-a atins.

Minutul 1: A început meciul. Golubovici, care joacă din nou cu mască, s-a lovit de Săpunaru șia rămas la pământ.

UPDATE: Meciul stă să înceapă. Alibec nu e nici rezervă la gazde, dar asta se știa deja. Reghecampf și Șumudică s-au îmbrățișat înainte de meci. Tribunele sunt goale. Sunt și vreo 20 de steliști.

ASTRA – STEAUA 0-0

Echipele de start

ASTRA: S. Lung jr. – Al. Stan, Geraldo, Săpunaru, R. Alves, J. Morais – Al. Ioniță II, Takayuki, Lovin, Teixeira – Budescu. Antrenor: Marius Șumudică

Rezerve: Gavrilaș – D. Florea, Oros, Nicoară, Balaure, Boubacar, D. Niculae

STEAUA: Fl Niță – Ov. Popescu, Tamaș, Toșca, Momcilovici – Bourceanu, Moke – Ad. Popa (cpt), Boldrin, De Amorim – Golubovici. Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Rezerve: Ed. Stăncioiu – G. Simion, D. Man, Jakolis, Aganovici, V. Achim, G. Enache

Arbitri: R. Petrescu – V. Marinescu, Ov. Artene

UPDATE: Dani Coman, președintele Astrei, a vorbit deschis despre înlocuitor pentru Șumudică. Există voci care susțin că Șumudică va fi dat afară după meciul din această seară, indiferent de rezultat. „Îmi place Edi Iordănescu. Aș vrea să lucrez cu el, acum sau în viitor”, a spus Dani Coman.

Astra Giurgiu

Marius Şumudică: “Referitor la situaţia mea, e pe departe de a fi rezolvată. Sunt discuţii. Vor mai dura spre miezul nopţii. Dacă nu voi ajunge la un consens, va cădea şi voi continua la Astra. Nu îmi permit să plătesc 150.000 de euro. Aici nu e problema că nu ar putea plăti turcii. Clubul mi-a cerut să plătesc banii până luni, după care voi fi liber. Secunzii să renunţe la banii pe care îi au de luat”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Al. Stan, Oros, Săpunaru, Júnior Morais – Lovin, Seto – Al. Ioniţă II, Filipe Teixeira, Kortzorg – Budescu

► Rezerve: Gavrilaş, Ricardo Alves, Geraldo Alves, Nicoară, Moise, D. Niculae, D. Florea

► Antrenor: Marius Şumudică

Steaua

Laurențiu Reghecampf: “Nu cunosc situația celor de la Astra, nu cunosc situația lui Șumi. Pe noi nici nu ne interesează cine va fi pe bancă. Cu siguranță, jucătorii își vor dori să câștige împotriva noastră. Șumi a demonstrat că este un antrenor bun. Dacă pleacă, o face la mai bine. Jocul lor n-o să se schimbe de la un meci la altul. Astra e o echipă solidă, cu jucătorii care stau foarte bine în teren, jucători cu experiență. Aș vrea să nu mă întrebați de Alibec. Nu vorbesc despre el. Va fi un minus pentru Astra că nu va juca mâine. Eu nu am vorbit niciodată cu el. Am păstrat distanța. Vom vorbi în ianuarie, când va veni la Steaua”.

► Echipa probabilă: Fl. Niţă – Ov. Popescu, Tamaș, Toșca, Momčilović – Moke, Bourceanu – Ad. Popa, Boldrin, De Amorim – Golubović

► Rezerve: Poiană, Mitrea, V. Achim, Jakoliš, Enache, Enceanu, Man

► Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

Meciurile all-time din Liga 1

1998-1999: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 1-0

1998-1999: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 1-1

1999-2000: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 4-1

1999-2000: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 1-0

2000-2001: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 1-3

2000-2001: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 3-0

2001-2002: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 1-0

2001-2002: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 1-1

2002-2003: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 0-1

2002-2003: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 1-0

2009-2010: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 2-1

2009-2010: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 2-0

2010-2011: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 1-1

2010-2011: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 1-0

2011-2012: Astra Ploieşti – Steaua Bucureşti 2-1

2011-2012: Steaua Bucureşti – Astra Ploieşti 2-1

2012-2013: Astra Giurgiu – Steaua Bucureşti 3-4

2012-2013: Steaua Bucureşti – Astra Giurgiu 2-0

2013-2014: Steaua Bucureşti – Astra Giurgiu 3-1

2013-2014: Astra Giurgiu – Steaua Bucureşti 1-1

2014-2015: Steaua Bucureşti – Astra Giurgiu 0-0

2014-2015: Astra Giurgiu – Steaua Bucureşti 0-0

2015-2016: Astra Giurgiu – Steaua Bucureşti 2-0

2015-2016: Steaua Bucureşti – Astra Giurgiu 0-1

2015-2016: Steaua Bucureşti – Astra Giurgiu 2-0 | play-off

2015-2016: Astra Giurgiu – Steaua Bucureşti 2-0 | play-off

2016-2017: Steaua Bucureşti – Astra Giurgiu 1-0