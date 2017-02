Meciul Dinamo – Viitorul se dispută cu o zi înainte ca Gheorghe Hagi, patronul și managerul tehnic al oaspeților, să împlinească 52 de ani. Prin urmare, o victorie ar fi cadoul perfect pentru cel considerat “Regele” fotbalului românesc.

Dinamo

Ioan Andone: “Eu spun că îi batem şi am mare încredere că-i batem. Adică, nu vorbesc aşa, ca să dau curaj cuiva, jucătorilor. Am jucători cu mai mare experienţă decât ai lui Hagi, dar se mişcă bine şi copiii lui. De marţi funcţionează instalaţia de căldură. Au pus şi o folie pe deasupra că să ţină, şi eu zic că se anunţă temperaturi bune. Normal, sâmbătă trebuie să avem terenul bun”.

► Echipa probabilă: Brănescu – Ceccarelli, Nedelcearu, L. Marić, St. Filip – Nistor, Dudea, Mahlangu – Hanca, Nemec, Palić

► Rezerve: Penedo, Corbu, M. Popescu, Oliva, Târcoveanu, D. Popa, Bawab

► Antrenor: Ioan Andone

Viitorul

Aurelian Chiţu: “Având în vedere că e primul meci după pauza de iarnă, sunt sigur că va fi destul de dificil, până ne vom acomoda la vremea de aici. Sperăm să avem condiţii bune. Am încredere că vom câştiga şi la sfârşitul campionatului vom fi pe unul dintre primele două locuri. Pentru mine nu e un duel cu Steaua, e un duel cu noi. Trebuie să muncim la fel de mult şi dacă vom face tot ce am făcut până acum avem şanse mari. În lupta pentru titlu mai poate intra şi Dinamo, care are o echipă foarte bună. Mai e şi Astra, care, dacă intră în play-off, va avea multe de spus, CFR. Sunt echipe foarte bune în play-off”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Dr. Nedelcu, Purece – G. Iancu, Morar, A. Chițu

► Rezerve: Buzbuchi, Hodorogea, Mladen, D. Dumitrescu, Fl. Coman, Vână, Nimely

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Meciurile all-time din Liga 1

17.11.2012: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 1

24.05.2013: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 2 – 3

05.08.2013: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 0 – 0

23.02.2014: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 1 – 2

07.11.2014: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 2 – 3

08.05.2015: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 0 – 2

25.07.2015: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 1

02.11.2015: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 1 – 5

04.04.2016: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 2

06.05.2016: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 3 – 3

20.09.2016: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 1