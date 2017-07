Liga 1, etapa 1: Astra – Sepsi (ora 18.30, Digi, Dolce, Look TV). Premieră pentru oaspeţi / LIVETEXT

Astra – Sepsi (ora 18.30, Digi, Dolce, Look TV)

VIDEO AICI ȘI AICI

Echipele de start

Astra: Iliev – Belu-Iordache, Bejan, Pawel, A. Stan – Mrzljak – Balaure, Ioniță, Vinicius, Moise – Le Tallec

Sepsi: Niczuly – Burlacu, Oros, Ursu, Dumbravă – Pilibaitis, Thiaw Mame – Astafei, Ghinca, P. Petre – Hadnagy

Meciul de duminică, de la Giurgiu, este primul pe care echipa oaspete, Sespsi Sfântu Gheorghe, îl va susţine în Liga 1.

Astra Giurgiu

Edward Iordănescu

“Au fost foarte mulți jucători noi. Am jucat împotriva unor adversari cu două jocuri oficiale. Noi ne-am format din mers. Mă declar fericit pentru rezultat pentru că suntem într-un proces de reconstrucție. Mi-aș fi dorit să nu fi primit acel gol stupid. Sunt lucruri pozitive pe care le-am văzut. Am și ratat mult. Am luat o opțiune importantă pentru a merge mai departe. Chipirliu trebuie să se pună la punct fizic, nu sunt supărat pe el. N-am avut toți jucătorii în pregătire, e normal să se găsească mai greu. Eu vă garantez că această echipă va crește. Trebuie să fiu obiectiv și să spun că vor fi multe momente grele. Cred că vom mai aduce unul, maxim doi jucători”.

Echipa probabilă: P. Iliev – Belu, Bejan, Erico, Al. Stan – Dandea, Mrzljak – Al. Ioniță II, Marquinhos, Nicoară – Chipirliu. Antrenor: Edward Iordănescu

Sepsi Sfântu Gheorghe

Valentin Suciu

“Ne așteaptă un joc foarte dificil împotriva Astrei. O să vedem la momentul jocului dacă suntem pregătiți. Din punctul nostru de vedere în perioada aceasta scurtă pe care am avut-o am făcut tot posibilul să aducem echipa la un nivel competițional aproape de valoarea celorlalte echipe. Această promovare istorică ne bucură foarte mult, dar adevărul este că ne-a luat puțin pe nepregătite. Totuși, în această perioadă scurtă am încercat să umplem golurile pe care le avem, din toate punctele de vedere.

Ne pare bine că suntem aici, la momentul acesta, după o foarte scurtă vacanță. Ne bucurăm că nu am avut vacanță, pentru că până la urmă am reușit o promovare istorică pentru această comunitate. Suntem conștienți de așteptările pe care suporterii și comunitatea le au de la noi și de faptul că avem o misiune foarte grea, dar nu imposibilă. În această perioadă au venit mai mulți jucători noi, care sper că prin experiența și atitudinea lor să poată să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele”

Attila Hadnagy

“Am plecat de la Botoșani și nu credeam niciodată că o să vin la Sfântu Gheorghe și într-un an o să promovăm. E un sentiment senzațional aici, unde nu a fost niciodată Liga 1. Eu sper că o să facem treabă bună. Avem și jucători noi, sperăm să se integreze cât mai repede și să facem o figură cât mai frumoasă. Eu zic că avem șansa asta”

Astra – Sepsi. Astafei: „O să creştem de la meci la meci”

Victoraș Astafei

“Tot timpul am fost o fire optimistă și sper ca această întoarcere să fie de bun augur. Sunt convins că împreună cu echipa o să arătăm o față bună a echipei din Sfântu Gheorghe și cred că de la meci la meci o să creștem în joc. Am găsit aici niște oameni minunați și cred că grupul o să își pună cuvântul”.

Echipa probabilă: B. Miron – Burlacu, Oros, Kilyén, Grecu – Thiaw, Ghinga – Astafei, P. Petre, Papšys

– Hadnagy. Antrenor: Valentin Suciu

Astra Giurgiu şi Sepsi Sfântu Gheorghe nu s-au mai întâlnit în Liga 1.