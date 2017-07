Liga 1, etapa 1: CSU Craiova – CSM Poli Iași este meciul care deschide ediția 2017-2018 a Ligii 1. Partida se dspută la Drobeta Turnu-Severin, de la ora 21:00).

CSU Craiova – CSM Poli Iași

Aflat la prezentarea noilor achiziții făcute de CSU Craiova, fostul golgheter al Științei Gică Craioveanu are un vis: ”Să-l văd pe Ivan, pușcăria asta mică, golgheterul României. Am încredere că putem termina chiar pe primul loc, chiar dacă Steaua are un lot bun şi Dinamo are un antrenor de clasă, prietenul meu, Guriţă”.

Antrenorul italian Devis Mangia a fost extrem de deranjat de întrebările care vizau jocul modest al echipei din perioada de pregătire:

”Am jucat cumva pe puncte şi nu ştiu eu? Nu s-au pus în clasament acele jocuri, nu ne-a interesat rezultatul neapărat. Este părerea voastră că echipa a jucat prost în amicale, mai vorbim după meciurile din campionat. Dacă voiam să câştigăm, întâlneam adversari din ligi inferioare, important este să luăm punctele în partidele oficiale.

Partida de vineri este una dificilă pentru că este prima şi nu ai la ce te raporta, sunt elemente noi. Nu ştim prea multe despre adversar, doar că au schimbat mulţi jucători şi antrenorul, însă ar fi o mare greşeală din partea noastră să considerăm că este un meci uşor”.

Mangia a refuzat să spună cine va fi noul căpitan al echipei, pentru că nu el l-a ales. Astfel, Mangia l-a propus pe portarul Calancea, iar patronul Mihai Rotaru l-a refuzat categoric, banderola rămânând astfel la Andrei Ivan.