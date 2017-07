Andrei Patache: “Acum după ce a plecat şi Gabi, iar eu am rămas, pot spune că sunt ultimul mohican. Am rămas cel mai vechi de aici. Am semnat prelungirea cu un an a contractului şi vedem ce va fi. Sunt încrezător înaintea debutului noului sezon. În cantonament totul a fost OK. Am jucat în fiecare meci, am avut minute, şi toţi ne-am pregătit foarte bine. Ne-a dat şanse la toţi pentru că toţi am plecat de la zero. Vedem pe parcursul campionatului ce va fi. Fizic, psihic şi medical sunt OK. Îmi propun să joc mai mult faţă de anul trecut şi să fiu sănătos”.