Liga 1, etapa 1: Juventus București – Dinamo (ora 21:00, Digi, Dolce, Look TV). Partida se dispută la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană. Este prima întâlnire oficială între nou-promovata din cartierul Colentina și formația din Ștefan cel Mare.

Juventus București – Dinamo 0-0 LIVE

Echipele de start:

Juventus: Stoian- Beța, Morariu, Benga, Ștefan – Mihăescu, Lungu – Zaharia, Băjenaru, C. Petre – Măzărache

Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Maric, Filip – Busuladzici, Mahlangu – Hanca, Rivaldinho, Salomao – Nemec

”Am lucrat câteva luni sub comanda lui Cosmin Contra și știu că este un antrenor căruia nu-i place să piardă. Asta le transmite și jucătorilor. Mie mi-a plăcut foarte mult Cosmin Contra, deși nu am lucrat foarte mult timp cu el și din cauza lui am plecat de la Petrolul”.

Juventus Bucureşti a avut un parcurs foarte bun în Liga 2, reuşind să promoveze fără emoţii. “Bătrâna Doamnă” din Colentina nu va putea însă să joace meciurile de acasă în Bucureşti, pentru că stadionul ei nu este omologat pentru standardele din Liga 1. Nou promovata va disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti, ceea ce va fi un dezavantaj. Vor fi mereu câteva sute de spectatori, pentru că Juventus nu are fanii Petrolului. Lotul a fost întărit în această pauză de vară, dar nu au plecat mulţi jucători, antrenorul Daniel Oprița urmând a avea în mere jucătorii cu care a promovat în Liga 1.

Echipa probabilă: R. Stoian – Beța, Morariu, Benga, Fl. Ștefan – Mihăescu, Muscă – Călințaru, Băjenaru, C. Petre – Măzărache. Antrenor: Danel Opriţa

“Avem o deplasare foarte periculoasă, la o echipă care a promovat la pas din Liga 2. I-am urmărit în această vară. Dacă nu luăm meciul în serios o să avem surprize neplăcute. Nu mă gândesc acum la meciul cu Athletic Bilbao, mintea mea este la partida cu Juventus. Întâi să începem cu dreptul în campionat. Mă deranjează că se vorbeşte despre meciul cu Bilbao şi mai puţin de partida cu Juventus. Cred că nu respectăm adversarul de mâine. Eu îi respect pentru că au promovat la pas. Am văzut 3 meciuri ale lor, pe cel cu Fenerbahce l-am văzut de mai multe ori. Nu mă sperie rezultatul, dar m-au surprins plăcut”.

”Toţi jucătorii pe care i-am vrut se află printre noi. Nascimento e bine pregătit. Katsikas e într-o formă foarte bună. Anton e şi el pregătit, în timp ce Salomao este şi el în formă. Nascimento şi Katsikas abia aşteaptă să debuteze. Schimbul Dan Nistor-Nascimento l-am făcut pentru că şi eu şi Dan Petrescu ne-am dorit asta”

Echipa probabilă: Brănescu – Romera, Nedelcearu, L. Marić, St. Filip – Bušuladžić, Mahlangu – Hanca, Bawab, Bumba – Nemec. Antrenor: Cosmin Contra.