Liga 1, etapa a 11-a. Dinamo – Concordia (miercuri, ora 16.30). Miriuță nu are decât varianta victoriei în meciul cu fosta lui echipă.

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Vasile Miriuță, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie neapărat să câștige partida restantă cu Concordia Chiajna, pentru că nu mai pot face pași greșiți după rezultatele din ultimele etape.

„Ne doare pe toți înfrângerea din derby, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie uitat acest joc. Mâine avem un joc foarte greu pe care trebuie să-l câștigăm. Nu e ușor să am meci împotriva Chiajnei, pentru că am antrenat și am adus niște băieți minunați acolo. Am avut o relație bună, o relație apropiată de ei. E important să rămânem prieteni. Chiar mă bucur de victoria lor cu Sepsi, dar mâine trebuie să câștigăm neapărat, nu mai putem face pași greșiți. Avem nevoie de 6 puncte în următoarele două jocuri. Eu le voi spune exact ce trebuie să jucăm, dar mă cunosc foarte bine și cei de la Chiajna, pentru că am lucrat două luni acolo. Acum însă important e ca mâine să jucăm foarte bine, așa cum am făcut-o în prima repriză din derby și atunci nu vom avea probleme”, a spus el.

Față de partida cu FCSB, tehnicianul va efectua puține schimbări în primul 11. „Filip a simțit o înțepătură la derby, dar azi s-a antrenat normal. Mâine voi mai vorbi și cu doctorul și voi decide dacă va intra. Multe nu pot schimba la echipă față de derby, Costache știm că e suspendat… vor fi schimbări în primul 11, dar nu multe. Pentru că în prima repriză cu FCSB am fost echipa cu mult mai bună. Nu știu ce meci a văzut Dică, pentru că el a zis că am văzut noi alt meci. Ce meci a văzut el? Că după prima repriză trebuia să conducem noi cu 2 sau 3-0 după ocaziile pe care le-am avut. Dar acum nu mai e important, noi am pierdut, ei au câștigat”, a adăugat el.

Vasile Miriuță știe că nu are timp pentru acomodare pentru că la Dinamo este nevoie de rezultate imediat. „Emoții pentru play-off sunt, pentru că acum suntem în afara primelor 6 locuri. Dar avem un meci mai puțin. Sunt sigur că vom câștiga și vom intra în primele șase și nu vom mai ieși de acolo. Trebuie să facem tot ce depinde de noi să nu avem probleme cu play-off-ul. E ușor să îmi găsesc un alibi, să zic că sunt antrenor nou, că am nevoie de timp… nu, trebuie să îmi asum. Am venit aici, îmi asum. Nu pot să zic că am nevoie de o lună, nu există așa ceva la Dinamo.

La Chiajna, la Juventus, la Iași, da, dar la Dinamo nu ai timp, indiferent că ești de trei zile aici. De la meciul cu FCSB îmi asum rezultatele pentru că sunt antrenorul lui Dinamo. La Dinamo nu poți să stai cu fundul în poartă, suporterii noștri nu te așteaptă să stai 50-60 de minute în jumătatea ta și apoi să pleci pe contraatac. Eu vreau altceva, iar băieții au demonstrat că pot”, a menționat Miriuță.

SURSA: AGERPRES