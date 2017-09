Liga 1, etapa 11. FC Voluntari – ACS Poli Timișoara (ora 18.30, stadion Ilie Oană din Ploiești, în direct la Digi 1, Telekom 1, Look Plus). Bănățenii trag tare pentru un loc în play-off. Echipa lui ionuț Popa, care s-a salvat miraculos anul trecut, este revelația actualei ediții și luptă cu șanse reale pentru un loc în play-off. FC Voluntari, deținătoarea Cupei și Supercupei e, deocamdată, departe de grupul echipelor cu pretenții.

FC Voluntari – ACS Poli Timișoara 0-0 (pauză) LIVE

Probleme la Voluntari, după ce o parte a conducerii şi Maftei (36 de ani) s-au contrat pe seama condiţiilor de la gruparea ilfoveană. S-a ajuns chiar la posibilitatea ca fundaşului să îi fie reziliat contractul. Maftei a reclamat faptul că jucătorii au fost nemulțumiți de faptul că au făcut deplasare la Iași cu autocarul.

„Dacă dânşii doresc să ne despărţim acum, chiar dacă e în timpul sezonului, nu am vreo problemă. Am susţinut ceva legat de echipă, nu în avantaj propriu. Eu am decis să continuu la Voluntari pentru fotbal, pentru performanţă, nu pentru bani. Oricum, le mulţumesc tuturor, am avut performanţe extraordinare aici, m-am simţit bine. Nu îmi doresc o despărţire cu scandal”, a explicat fundaşul central pentru Digi Sport.

Echipele de start:

FC Voluntari: Balauru – Filipov , I. Achim, Popescu, Acsinte – Novac, Răuţă – Căpăţână, Cernat, Popadiuc – Tudorie

Rezerve: Petrariu, Balaur, Cazan, Pîrcălabu, Marinescu, Deac, Trandafirescu

ACS Poli Timișoara: Curileac – Ciucur, Melinte, Cânu (cpt.), Țigănașu – Artean, Soljic – Munteanu, Vașvari, Curjuric – Bîrnoi. Rezerve: Straton – Șeroni, Bocșan, Oprea, Doman, Mailat.

Arbitri: Chivulete Andrei Florin (Bucureşti) – Marinescu Vasile (Bucureşti), Danşa Ciprian Florin (Satu Mare). Rezervă: Bîrsan Marcel (Bucureşti).

Observator: Ciubotariu Liviu (Galaţi).

FC Voluntari

FC Voluntari a ajuns la a 5-a înfrângere în 10 etape, fiind pe locul 10 în clasament. “Alb-vişinii” sunt la 6 puncte de locul 6, ultimul de play-off, care este ocupat de ACS Poli Timișoara. Va urma un meci direct cu bănăţenii, în care FC Voluntari e obligată să câştige, dacă mai vrea să continue lupta pentru un loc de play-off.

În cazul unei înfrângeri, timişorenii s-ar distanţa la 9 puncte, iar şansele ilfovenilor de a mai prinde locul 6 vor fi din ce în ce mai mici, mai ales că Dinamo București, CSM Politehnica Iași sau FC Viitorul vor şi ele în play-off. În ultimele 4 etape, gruparea din Voluntari a avut o victorie şi 3 înfrângeri.

Jucătorii nu au un moral bun şi orice s-ar zice, nu merită să ajungă în play-off, ţinând cont de felul în care au evoluat în cele 10 etape. Pe teren propriu, FC Voluntari le-a învins pe Astra Giurgiu (3-1) şi Gaz Metan Mediaș (2-1) şi a pierdut cu FC Botoșani (1-3) şi Dinamo București (1-3). Gazdele nu au jucători accidentaţi sau suspendaţi pentru meciul cu ACS Poli Timișoara.

Următorul meci va fi cu CS Universitatea Craiova, astfel că FC Voluntari va afla la sfârşitul săptămânii dacă va conta în lupta pentru play-off sau nu.

Echipa probabilă

D. Balauru

Maftei, I. Balaur, Cazan, Acsinte

Răuță, L. Marinescu

Căpăţână, Voduţ, Popadiuc

Tudorie

Antrenor: Claudiu Niculescu

Liga 1, etapa 11. FC Voluntari – ACS Poli Timișoara. Bănățenii au probleme pe dreapta

ACS Poli Timișoara

ACS Poli Timișoara a pierdut 2 puncte pe teren propriu, dar a rămas pe locul 6, ultimul de play-off, pentru că Dinamo nu a câştigat cu CS Universitatea Craiova. Ei au nevoie de o victorie pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti, pentru a rămâne pe un loc de play-off şi la sfârşitul etapei a 11-a.

Dinamo va juca acasă cu Concordia Chiajna şi probabil va obţine cele 3 puncte. Marea problemă a bănăţenilor este atacul, pentru că Octavian Drăghici este slab şi indisponibil, iar brazilianul Miguel Bianconi este fără niciun dubiu, de nivelul ligii a treia. În defensivă şi la mijloc timişorenii stau foarte bine, în schimb în ofensivă nu au nimic.

Ar fi trebuit păstrat Cristi Bud sau să fie aduşi urgent măcar doi atacanţi liberi de contract, care să întărească lotul. Valentin Creţu a primit în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe al 4-lea cartonaş galben din acest sezon şi va fi suspendat o etapă. Fundaşul dreapta a mai fost avertizat în partidele cu FCSB, Gaz Metan Mediaş şi Dinamo.

Celălalt fundaş dreapta Denis Haruţ a avut probleme medicale, astfel că încă nu se ştie cine va juca în flancul drept al apărării.

Atacantul Octavian Drăghici este accidentat la umăr, în timp ce fundaşul stânga Alexandru Țigănașu este incert, având probleme medicale. ACS Poli Timișoara este neînvinsă în ultimele 5 etape, având 3 victorii şi 2 egaluri. În ultima rundă, ACS Poli a făcut remiză cu Sepsi.

Echipa probabilă

Curileac

Bocşan, Melinte, Cânu, Şeroni

Šoljić, Artean, Vaşvari,

Al. Munteanu, Ćurjurić, Bârnoi

Antrenor: Ionuţ Popa

Meciurile all-time din Liga 1:

18.09.2015: FC Voluntari – ACS Poli Timişoara 0 – 0 (Etapa 11)

Au marcat: –

14.02.2016: ACS Poli Timişoara – FC Voluntari 1 – 2 (Etapa 24)

Au marcat: 0-1 Laurenţiu Rus (75), 0-2 Alexandru Tudorie (90+2), 1-2 Ianis Zicu (90+3)

10.04.2016: ACS Poli Timişoara – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 6, play-out)

Au marcat: 1-0 Dorin Goga (77 penalty), 1-1 Alexandru Tudorie (82), 2-1 Javi Hernández (89)

25.05.2016: FC Voluntari – ACS Poli Timişoara 5 – 0 (Etapa 13, play-out)

Au marcat: 1-0 Rareş Enceanu (5), 2-0 Laurenţiu Rus (23p), 3-0 Alexandru Tudorie (71), 4-0 Alexandru Tudorie (89), 5-0 Mihai Voduţ (90+1)

10.09.2016: FC Voluntari – ACS Poli Timișoara 4 – 1 (Etapa 7)

Au marcat: 1-0 Laurențiu Marinescu (20), 2-0 Doru Popadiuc (41), 2-1 Pedro Henrique Almeida (72), 3-1 Florin Cernat (74 penalty), 4-1 Florin Cernat (85)

09.12.2016: ACS Poli Timişoara – FC Voluntari 1 – 0 (Etapa 20)

A marcat: 1-0 Cătălin Doman (37 penalty)

20.03.2017: ACS Poli Timişoara – FC Voluntari 1 – 0 (Etapa 2, play-out)

A marcat: 1-0 Alexandru Popovici (55)

05.05.2017: FC Voluntari – ACS Poli Timişoara 2 – 1 (Etapa 9, play-out)

Au marcat: 1-0 Ionuț Balaur(9), 1-1 Pedro Henrique (26 penalty), 2-1 Doru Popadiuc (49)

