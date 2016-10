Liga 1, etapa a 11-a. Viitorul – Astra (ora 18.00, Digi, Dolce, Look)

FC Viitorul – Astra Giurgiu 0-0 (ora 18.00, Digi, Dolce, Look)

FC Viitorul

Gheorghe Hagi

“Obiectivul Viitorului este de a se califica în play-off. Nu pentru cupele europene, ci pentru a juca cu Steaua, Dinamo şi restul. Nu avem cum să retrogradăm în acest sezon, sunt alte echipe cu probleme şi penalizări. Eu vreau să fac performanţă, nu să mă lupt pentru a rămâne în prima ligă! Acum vom juca cu Astra Giurgiu, care orice am zice e campioana României. Nu vreau un egal, vreau să câştigăm! Vom lupta să o batem pe Astra, mai bine fac un joc bun şi pierd, decât să lupt pentru un egal. Suntem într-o perioadă bună şi chiar dacă vom întâlni un adversar superior, vom juca doar la victorie”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, Brandán, K. Boli – R. Marin, Carp, Purece – A. Chițu, Iancu, Nimely

► Rezerve: Buzbuchi, Hodorogea, Mitache, Nedelcu, Daniel López, Fl. Coman, Al. Stoica

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Astra Giurgiu

Marius Şumudică

“N-aţi venit cu şampanie, cu ceva? Cu un tort? Am jucat cu Roma, ce voiaţi? Nu am jucat cu Industria Sârmei Deşertul Gobi. Roma e o echipă puternică, dar voi sunteţi o ţară de stelişti. Au pus presiune pe noi şi ăsta e nivelul fotbalului românesc. Nu vedeţi că noi am ajuns la două noaptea? E posibil să ajungi la două noaptea când peste două zile joci? Peste două zile noi ne ducem să jucăm, dar dacă ajungi la două noaptea în Romania, acasă ajungi pe la 3-4 dimineaţa. Ce să mai doarmă ăştia? Se mai întâlnesc şi cu nevestele, se culcă la 6. O să ajung şi eu acasă şi dau nişte mailuri pe la UEFA să văd dacă ne intră banii. Nu mă ocup de contabilitate, nu ştiu dacă ne intră sau nu banii”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Săpunaru, Geraldo Alves, Oros, Júnior Moraes – Boubacar, Seto – Moise, Budescu, Nicoară – Alibec

► Rezerve: Gavrilaş, Lazić, Al. Stan, Filipe Teixeira, Kortzorg, Al. Ioniţă II, D. Niculae

► Antrenor: Marius Şumudică

Meciurile all-time din Liga 1:

05.08.2012: FC Viitorul – Astra Giurgiu 0 – 0

25.02.2013: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0

21.07.2013: FC Viitorul – Astra Giurgiu 0 – 4

14.12.2013: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0

05.10.2014: Astra Giurgiu – FC Viitorul 0 – 1

18.04.2015: FC Viitorul – Astra Giurgiu 2 – 0

02.08.2015: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 2

06.11.2015: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 2

05.03.2016: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0 (play-off)

09.04.2016: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 3 (play-off)

Statistică: Sport24h.ro