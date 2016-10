Liga 1, etapa a 12-a. Astra Giurgiu – Concordia Chiajna (ora 20.30, Digi, Dolce, Look)

Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 0-0 (ora 20.30, Digi, Dolce, Look)

Marius Şumudică

“Eu cred că ne putem aşeza la masă şi ne putem despărţi în condiţii amiabile, nu cred că e nevoie să se plătească acea clauză de despărţire din contractul meu. Eu pot face abstracţie de acea clauză, fără probleme. Este un moment de durere în suflet, care pe mine m-a dărâmat psihic. Este o perioadă extrem de delicată și de tulbure în viața mea profesională, dar asta e, întâlnești și astfel de momente și trebuie să încerci să treci peste ele. Să sperăm că voi putea”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Săpunaru, Geraldo Alves, Fabrício, Júnior Moraes – Seto, Lovin – Al. Ioniţă II, Budescu, Filipe Teixeira – D. Niculae

Rezerve: Gavrilaş, Lazić, Boubacar, Kortzorg, Moise, Boudjemaa, D. Florea

Antrenor: Marius Şumudică

Concordia Chiajna

Emil Săndoi

“Era bine dacă am fi câştigat cu Pandurii. Meritam victoria, dar nu am obţinut-o. Acum vom juca cu Astra, care este totuşi campioana României. Nu mai sunt atât de puternici ca acum un an, dar au în continuare jucători de top. E bine că nu se va juca la Giurgiu, pentru că pe Dinamo ne simţim bine, după victoria recentă cu ‘câinii’. Eu zic că putem obţine un rezultat pozitiv, nu va juca nici Alibec… Vom vedea, cert e că trebuie să ne mobilizăm exemplar ca să obţinem punct sau puncte”.

► Echipa probabilă: Bălgrădean – Feussi, Albu, Melinte, Bucurică – Melinte, R. Costin – Grădinaru, M. Cristescu, Buleică – Constantinescu

► Rezerve: Drăghia, Asanache, Mamele, Koenders, Tincu, N. Roşu, Pena

► Antrenor: Emil Săndoi

Meciurile all-time din Liga 1:

21.11.2011, Etapa 14: Concordia Chiajna – Astra Ploieşti 0-1

10.05.2012, Etapa 31: Astra Ploieşti – Concordia Chiajna 0-2

25.08.2012, Etapa 6: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 6-3

15.03.2013, Etapa 23: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 0-2

05.10.2013, Etapa 10: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 3-1

12.04.2014, Etapa 27: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 1-0

25.07.2014, Etapa 1: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 0-2

22.02.2015, Etapa 18: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 2-2

10.07.2015, Etapa 1: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 2-2

18.10.2015, Etapa 14: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 0-2