Liga 1, etapa a 12-a. FC Voluntari – ASA Târgu Mureş 1-0. Adrian Bălan, din lovitură liberă directă / LIVESCORE

FC Voluntari

Florin Marin

“Nu mă aşteptam să nu câştigăm niciun punct de patru etape. Am şi avut adversari de top, CFR, Craiova, Steaua… Era bine să fi luat punct sau puncte, dar nu a am reuşit. Avem şanse în continuare la play-off. Avem nevoie de o victorie cu ASA ca de aer. Nu mă tem pentru postul meu, în fotbal antrenorii vin şi pleacă. Avem patru înfrângeri la rând şi e normal ca suporterii şi conducerea să fie nemulţumită. ASA nu va fi uşor de bătut, deşi aşa pare la prima vedere. Am încredere în băieţii mei şi vom juca doar la victorie cu Târgu Mureş”.

► Echipa probabilă: Bornescu – Filipov, I. Balaur, Maftei, Acsinte – Novac, A. Lungu – Popadiuc, L. Marinescu, Ivanovici – Ad. Bălan

► Rezerve: D. Balauru, Spahija, Cazan, Al. Coman, Tăbăcariu, Căpăţână, Cernat

► Director tehnic: Florin Marin. Antrenor: Dinu Todoran

ASA Târgu Mureş

Dan Alexa

“CFR a fost mai bună decât noi şi a câştigat. Punct! Acum trebuie să ne concentrăm la jocul cu Voluntari, unde vom încerca să câştigăm. Am reuşit o victorie în ultima deplasare, sperăm să o facem şi acum. Nu mă gândesc la meciul cu Steaua, ci doar la cel cu Voluntari. Au un lot bun, nu au probleme cu banii. Nu ştiu dacă va juca Cernat, vom vedea. Adversara nu stă doar în Cernat, aşa şi noi avem jucători experimentaţi. Nu sunt mulţumit de bilanţul meu la ASA, se putea şi mai bine. Va fi foarte greu să ne salvăm de la retrogradare, dar nu imposibil”.

► Echipa probabilă: Mingote – Belu, Dobrosavlevici, Netzer, G. Mendy – G. Matei, E. Dică, G. Mureşan, Zicu – Surdu, C. Rus

► Rezerve: Viciu, Deaconu, Candrea, Jakobovich, Ciolacu, Morar, Kuku

► Antrenor: Dan Alexa

Meciurile all-time din Liga 1 (doar unul, în tur)

21.08.2015: ASA Târgu Mureş – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Daniel Pancu (3), 1-1 Ramiro Costa (9), 2-1 Ramiro Costa (59)

07.12.2015: FC Voluntari – ASA Târgu Mureş 0 – 2 (Etapa 21)

Au marcat: 0-1 Filip Jazvić (14), 0-2 Mircea Axente (24 penalty)