Liga 1, etapa 13. Dinamo – Pandurii Târgu Jiu (ora 20.30, Dolce, Digi, Look TV)

Liga 1, etapa 13

Dinamo – Pandurii (ora 20.30, Dolce, Digi, Look TV)

Dinamo Bucureşti

Ioan Andone

“Meciul următor, cu Pandurii, e decisiv, pentru că am putea rata play-off-ul. Avem valoare, avem potenţă, dar ne trebuie concentrare şi luciditate în ofensivă. Este şi o criză, trebuie un şoc ca să ieşim din asta, iar pentru asta trebuie să luăm toate punctele din meciurile cu Pandurii. Am vorbit cu domnul Negoiță la telefon și nu s-a pus problema unei despărțiri. Am discutat despre jocul echipei, despre băieți, cum s-a ajuns într-o astfel de situație. De ce să mă deranjeze dacă s-a vorbit de alți antrenori? Când tu, Dinamo, ești pe locul 8, înseamnă că lucrurile merg bine? Nu este vorba de un ultimatum, dar domnul Negoiță mi-a spus că trebuie să ne gândim doar la meciul cu Pandurii, pe care suntem obligați să-l câștigăm, având în vedere situația noastră”.

► Echipa probabilă: Brănescu – Corbu, Nedelcearu, L. Marić, St. Filip – Nistor, Bušuladžić, Palić – D. Rotariu, Gnohéré, V. Lazăr

► Rezerve: Penedo, M. Popescu, Oliva, V. Olteanu, P. Petre, D. Popa, Nemec

► Antrenor: Ioan Andone

Pandurii Târgu-Jiu

Petre Grigoraş

“Din punct de vedere fizic suntem clar sută la sută, dar, din punct de vedere mental puneţi-vă în situaţia lor. Oricât ai discuta cu ei, sau oricât ar încerca, subconştientul totuşi lucrează când ştii că ai pierdut luni de zile. Îţi afectează evoluţia şi moralul. Şi dacă reuşeau să câştige, la Severin, cu Craiova ar fi fost montaţi. Lucrul ăsta le-ar fi dat moral şi s-ar fi apropiat de primele locuri, unde şi-au propus la începutul campionatului să fie. E clar că acum este o situaţie mult mai grea, pentru că sunt în afara locurilor de play-off, momentan. E clar că este o presiune şi pentru ei, mai ales că au o situaţie financiară şi nişte condiţii net superioare. Au un lot de jucători foarte bun, poate nu sunt încă atât de omogeni cum şi-ar fi dorit antrenorul”

► Echipa probabilă: D. Lazar – Pleaşcă, Piţian, Vasiljević, Grecu – Obodo, Sânmărtean – L. Antal, Voiculeţ, Herea – Țucudean

► Rezerve: Stanca, Bujis, Bunoza, Răuţă, V. Munteanu, Trifu, V. Alexandru

► Antrenor: Petre Grigoraş

Meciurile all-time din Liga 1:

2005-2006: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 3-0

2005-2006: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 0-2

2006-2007: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 1-0

2006-2007: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 0-3

2007-2008: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 0-1

2007-2008: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 1-2

2008-2009: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 1-1

2008-2009: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 3-0

2009-2010: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 1-1

2009-2010: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 0-0

2010-2011: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 2-2

2010-2011: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 2-2

2011-2012: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 2-0

2011-2012: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 2-2

2012-2013: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 3-0

2012-2013: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 2-0

2013-2014: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 2-1

2013-2014: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 2-3

2014-2015: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 3-2

2014-2015: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 3-2

2015-2016: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 2-2

2015-2016: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 2-1

2015-2016: Dinamo Bucureşti – Pandurii Târgu-Jiu 1-1 | play-off

2015-2016: Pandurii Târgu-Jiu – Dinamo Bucureşti 0-0 | play-off