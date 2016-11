Liga 1, etapa 17. ACS Poli Timișoara – Astra Giurgiu (ora 18.00, Digi, Dolce, Look). Campionii au venit cu autocarul de la Viena!

ACS Poli Timișoara o va întâlni pe Astra Giurgiu într-un meci foarte important pentru visul de a scăpa de retrogradare. Chiar dacă au început sezonul cu -14 puncte, bănățenii speră să mai scape de 8 puncte din acel pasiv. Dacă va primi înapoi cele 8 puncte, ACS Poli va strânge 7 puncte, iar o victorie cu Astra ar putea să-i asigure un total de 10 puuncte. ACS Poli a fost, mult timp, peste campioana Astra la numărul de puncte acumulate. Total nesperat, pentru o echipă care a fost primită în Liga 1 după începutul oficial al sezonului și care a strâns jucătorii „de pe plajă”. Astra Giurgiu a venit cu autocarul de la Viena, fapt care spune totul despre debandada din curtea campioanei.

ACS Poli Timişoara

Ionuţ Popa

“Nu știu asta cu oboseala, cu avantajul după victorii. Eu cred că este normal să fie bucurie, E normal să sărbătorești puțin. Am văzut ce joc au făcut, îi felicităm pentru parcursul lor. Astra își permite prin lotul pe care-l are să ajungă din nou în play-off. Pot să apară nume care nu au mai fost, poate un Pedro Henrique, un Vădrariu, poate Sântean. Unii dintre ei au făcut deja şase-şapte antrenamente, pot să apară și din prima”.

► Echipa probabilă: Straton – Străuţ, Cânu, Bocşan, Novak – Artean – Bărbuţ, Croitoru, Fernando Llorente, Doman – Al. Popovici

► Rezerve: Curileac, Scutaru, Şeroni, Poparadu, Mailat, Drăghici, Lokaj

► Antrenor: Ionuţ Popa

Astra Giurgiu

Marius Şumudică

“Şi dacă pierdeam la mai multe goluri era acelaşi lucru. Sunt bucuros, am făcut şapte puncte, contează pentru buget, pentru cariera mea, deci e bine. Cred că Plzeň va juca, va fi greu pentru Austria Viena să câştige acolo. Sper ca la meciul cu Roma să vină mulţi fani, felicit Steaua, e important că facem puncte pentru România. Avem jucători cu calitate, sunt bucuros, suntem pe drumul cel bun, eu am spus, după ce am refuzat acea ofertă, că va fi o nou restart pentru echipă şi am început să creştem. Sunt mândru de aceast echipă, suntem o echipă mare, le-am ţinut acelaşi discurs ca la meciul cu Steaua, iar când au ieşit pe teren parcă au ieşit luminaţi la minte”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Al. Stan, Săpunaru, Geraldo Alves, Júnior Morais – Boubacar, Lovin – Al. Ioniţă II, Seto, Filipe Teixeira – Budescu

► Rezerve: Gavrilaş, Lazić, Ricardo Alves, Kortzorg, Moise, Balaure, D. Florea

► Antrenor: Marius Şumudică

Meciurile all-time din Liga 1:

29.11.2013: ACS Poli Timişoara – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 16)

Au marcat: 0-1 Marian Cristescu (53), 0-2 Marian Cristescu (79), 1-2 Florin Nanu (88)

16.05.2014: Astra Giurgiu – ACS Poli Timişoara 5 – 1 (Etapa 33)

Au marcat: 1-0 Constantin Budescu (20), 1-1 Cristian Boldea (24), 2-1 Yazalde (30), 3-1 Sadat Bukari (41), 4-1 Nuno Claro (59 autogol), 5-1 Denis Alibec (87)

09.08.2015: ACS Poli Timişoara – Astra Giurgiu 1 – 3 (Etapa 5)

Au marcat: 0-1 Gabriel Enache (35 penalty), 1-1 Rufino Segovia del Burgo (57), 1-2 Fernando Boldrin (67), 1-3 Iulian Roşu (90)

21.11.2015: Astra Giurgiu – ACS Poli Timişoara 2 – 2 (Etapa 18)

Au marcat: 1-0 William De Amorim (9), 1-1 Ianis Zicu (29), 1-2 Alexandru Curtean (68), 2-2 Constantin Budescu (87 penalty)

13.08.2016: Astra Giurgiu – ACS Poli Timișoara 3 – 1 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Cristian Săpunaru (12p), 2-0 Cristian Săpunaru (75p), 2-1 Marius Croitoru (77), 3-1 Daniel Niculae (90+2)