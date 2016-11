Liga 1, etapa 18

CS U Craiova – ACS Poli Timișoara (ora 14:00, Digi, Dolce, Look TV)

Partida se dispută pe stadionul Extensiv din Craiova.

Echipele de start:

CS U Craiova: Calancea – Briceag, Kelic, Acka, Vătăjelu (cpt.) – Gustavo Vagenin, Zlatinski, Băluță – Rocha, Măzărache, A. Ivan. Antrenor: Gheorghe Mulțescu.

Rezerve: L. Popescu, Kay, Șt. Vlădoiu, Dumitraș, Ctin. Petre, Mateiu, Rambe.

ACS Poli Timișoara: Straton – Străuț, Bocșan, Șeroni, Scutaru – M. Croitoiru, Llorente – Bărbuț, Artean, Doman – Almeida. Antrenor: Ionuț Popa.

Rezerve: Curileac, Poparadu, Vădrariu, I. Cârstocea, Mailat, Al. Neagu, Al. Popovici.

Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi).

Asistenți: Avram Valentin (Bucureşti), Oniţă Aurel (Constanţa).

Rezervă: Călin Iulian (Ştefăneşti – Argeş).

Observatori: Ionescu George (Bucureşti), Romulus Chihaia (București).

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Vom avea un adversar în plus în acest meci, terenul greu, ținând cont că am fost și rămânem adepții unui joc combinativ, bazat pe tehnicitate. Suntem conștienți că trebuie să câștigăm cele trei puncte, iar pentru asta nu mai putem să dăm cu piciorul ocaziilor construite cu migală.

Trebuie să fim concentrați, atenți, să arătăm forță de joc. În meciul tur, a fost, în opinia mea, o lipsă de concentrare a arbitrilor, nu a jucătorilor mei. Determinantă. De atunci, Timișoara a crescut mult. Este o echipă puternică, se închide bine, cu patru pe linia de fund, susținuți de Artean și Llorente, închizători. Au trei jucători de viteză în față, folosesc excelent contraatacul, au un vârf bun. Jocul lor s-a schimbat în bine”.



► Echipa probabilă: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vătăjelu – Băluţă, Gustavo, Zlatinski – A. Ivan, Măzărache, Nuno Rocha

► Rezerve: L. Popescu, Popov, Kelić, Screciu, Mateiu, A. Manea, Rambé

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

ACS Poli Timişoara

Ionuț Popa

“Am reuşit să o batem pe Astra, campioana României. Avem o echipă bună şi cred că putem să evităm retrogradarea. Am speranţe şi cu TAS-ul. Suntem la 12 puncte distanţă de Iaşi şi Chiajna. Ar trebui ca noi să câştigăm de 4 ori şi ei să piardă de tot atâtea ori. E greu, dar vedem ce puncte vom avea după ce se vor înjumătăţi.

Urmează meciul cu Craiova, o echipă bună, dar care are două înfrângeri la rând. Pe Astra am prins-o obosită şi fără câţiva jucători importanţi şi am taxat-o. Craiova nu merge de câteva etape, şi cu Pandurii a câştigat în prelungiri. Presiunea e la ei, noi suntem relaxaţi.

CSU Craiova este o echipă pe care o respect foarte mult. Are un antrenor foarte bun, are jucători tehnici și inventivi, care sigur ne vor pune probleme, însă totul va fi în funcție și de starea terenului. Mizez pe determinarea jucătorilor, dar să vedem și cum stăm cu prospețimea, având în vedere că noi am jucat duminică, iar cei de la Craiova au două zile în plus de odihnă. Să sperăm că nu vom avea și noi problemele de oboseală ce le-a avut Astra, care a venit cu autocarul de la Viena la Timișoara”.

Cătălin Starton, portar

”Sper să ne întoarcem cu toate cele trei puncte de la Craiova. Suntem pe o pantă ascendentă și ne dorim să continuăm cu rezultatele pozitive. Este un meci special pentru mine, au fost doi ani frumoși la Craiova, le mulțumesc pentru asta celor de acolo. Le doresc din tot sufletul să aibă un parcurs cât mai bun, dar după meciul cu noi. Trebuie să luăm cele trei puncte, ar fi frumos să obținem un rezultat excelent contra unei echipe foarte iubite în Oltenia”.

► Echipa probabilă: Straton – Străuţ, Bocşan, Cânu, Novak – Artean, Croitoru – Bărbuţ, Fernando Llorente, Doman – Pedro Henrique

► Rezerve: Curileac, Scutaru, Şeroni, Sântean, Vădrariu, Drăghici, Al. Popovici

► Antrenor: Ionuţ Popa

Meciurile all-time din Liga 1:

15.08.2015: ACS Poli Timişoara – CS Universitatea Craiova 1 – 1 (Etapa 7)

Au marcat: 1-0 Róbert Elek (58), 1-1 Nuno Rocha (88)

01.12.2015: CS Universitatea Craiova – ACS Poli Timişoara 1 – 1 (Etapa 20)

Au marcat: 0-1 Javi Hernández (42 penalty), 1-1 Nuno Rocha (57)

20.03.2016: CS Universitatea Craiova – ACS Poli Timişoara 1 – 0 (Etapa 3, play-out)

A marcat: 1-0 Nuno Rocha (70)

11.05.2016: ACS Poli Timișoara – CS Universitatea Craiova 2 – 2 (Etapa 10, play-out)

Au marcat: 0-1 Nuno Rocha (42), 1-1 Dorin Goga (48 penalty), 2-1 Daniel Popescu (52), 2-2 Alexandru Băluță (53)

22.08.2016: ACS Poli Timișoara – CS Universitatea Craiova 3 – 2 (1-0)

Au marcat: 1-0 Andrei Artean (45 penalty), 1-1 Hristo Zlatinski (61 penalty), 1-2 Nuno Rocha (68), 2-2 Andrei Artean (82 penalty), 3-2 Cristian Bărbuț (90)