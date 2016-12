Liga 1, etapa 18. Pandurii Tg. Jiu – FC Voluntari 1-1. Ionuț Bălan a anulat reușita lui Lucian Sânmărtean / LIVESCORE

LIGA 1

PANDURII – FC VOLUNTARI 1-1 / LIVE

Lucian Sânmărtean (7) / Ionuț Balaur (58)

Pandurii – FC Voluntari este un meci în care gazdele vor să confirme surpriza din etapa trecută, victoria de pe terenul celor de la CFR Cluj. Teoretic, ambele echipe vor merge în play-out, dar ambele încearcă totuși să producă „minunea” și să urce în primele 6 locuri.

Pandurii Târgu Jiu

Petre Grigoraş

“În primul rând trebuie să fim sănătoşi şi să am o echipă validă din punct de vedere fizic. O să trebuiască să găsim soluţii. Sunt meciuri extrem de importante. Vine meciul cu Voluntari, care este o echipă tare, în ultimul timp demonstrează că au linişte, au şi jucători valoroşi, după care mergem la Steaua. Vom încerca să ne concentrăm la maxim şi să scoatem ceva din fiecare partidă. Nu vorbesc acum de număr de puncte, nu e asta o variantă pentru mine. Poate la final, dacă o să mă întrebaţi, o să vă spun dacă sunt mulţumit sau nu sunt mulţumit. Cel mai mulţumit aş fi fost să nu ajungem în această situaţie şi sunt convins că eram acolo în primele 6_”.

► Echipa probabilă: Stanca – Pleaşcă, Unguruşan, Vasiljević, Grecu – Răuţă, Mrzljak – Hlistei, Sânmărtean, Herea – L. Antal

► Rezerve: Lazar, Trocan, Piţian, Trifu, Voiculeţ, Pârcălabu, Dodoi

► Antrenor: Petre Grigoraş

FC Voluntari

Florin Marin

“Nu meritam să pierdem cu Dinamo, dar ăsta e fotbalul. Am fost la câteva minute de un egal şi e dureros pentru noi că nu l-am obţinut. Eu sper în continuare la un loc de play-off. În urmă cu trei etape eram ca acum, supăraţi după înfrângerea nedreaptă cu Viitorul, dar au venit victoriile cu Concordia şi Botoşani şi ne-am apropiat de zona play-off. Dacă am fi câştigat cu Dinamo, am fi avut fi fost peste aceasta în clasament! Acum suntem un pic dezamăgiţi, dar cu o victorie cu Pandurii, ne vom reveni. Ei tot se plâng că nu au bani, că se vor desfiinţa, dar e tare greu să-i baţi”.

► Echipa probabilă: D. Balauru – Filipov, I. Balaur, Spahija, Acsinte – C. Lazăr – Căpăţână, L. Marinescu, Cernat, Ivanovici – Ad. Bălan

► Rezerve: Bornescu, Al. Coman, Maftei, Popadiuc, Novac, G. Deac, Curelea

► Director tehnic: Florin Marin. Antrenor: Dinu Todoran

Meciurile all-time din Liga 1:

24.07.2015: FC Voluntari – Pandurii Târgu Jiu 0 – 0 (Etapa 3)

Au marcat: –

01.11.2015: Pandurii Târgu Jiu – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 16)

Au marcat: 0-1 Dinu Todoran (13), 1-1 Mihai Răduţ (38), 2-1 Ioan Hora (70)

21.08.2016: FC Voluntari – Pandurii Târgu Jiu 0 – 0 (Etapa 5)