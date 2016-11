Liga 1, etapa 18

FC Viitorul – Poli Iași 1-0

Nimely (73)

Minutul 73: GOOOL VIITORUL. Răzvan Marin a tras, mingea deviață a ajuns la Alex Nimely, care l-a executat pe portarul Grahovac.

Minutul 46: A început partea a doua.

Minutul 45: Pauză. Prima repriză n-a avut niciun moment notabil.

Minutul 1: Meciul a început.

Echipele de start

VIITORUL: Râmniceanu – Benzar, Țîru, Boli, Cr. Ganea – R. Marin, D. Nedelcu, D. Lopez – Chițu, Nimely, Fl. Coman. Antrenor: Gică Hagi

Rezerve: Buzbuchi – Rădoi, Carp, G. Iancu, Cicaldău, Vînă, Purece

POLI IAȘI: Grahovac – Bosoi, Frăsinescu, Ov. Mihalache, Sato – Al. Crețu, Ciucă – Ciucur, V. Gheorghe, Bole – Boiciuc. Antrenor: Eugen Neagoe

Rezerve: Hotoboc – A. Cristea, Piccioni, I. Voicu, Țigănașu, Sarici, Moldovan

Arbitri: H. Feșnic – V. Marinescu, D. Iliescu

…

Partida care va avea loc marți seară la Ovidiu ar putea aduce în cazul unui succes, cel puțin temporar, trupa lui Gică Hagi pe locul 2 în clasament, la un singur punct în spatele liderului FC Steaua.

În schimb, Poli Iași luptă pentru supraviețuire, în acest moment orice punct fiind important pentru gruparea moldoveană.

FC Viitorul

Gheorghe Hagi: „Urmează două meciuri acasă, importante, în care trebuie să strângem puncte multe şi să mergem pe această linie, care poate să ne menţină acolo sus. Vom vedea ce vom face din vară, pentru că avem jucători foarte buni la echipa a doua. Dar probabil că voi apela la 6-7 jucători care nu sunt din ‘casă’, jucători din afară, care să ne ajute. Dar cu siguranţă o să vedeţi o echipa foarte tânăra”.

„Alb-albaştrii” au 3 victorii în ultimele 4 meciuri jucate acasă. Doar Steaua a plecat victorioasă în acest sezon de la Ovidiu. În ultimul meci din Liga 1, ASA – FC Viitorul 0-2.

Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – Carp, R. Marin – Daniel López

A. Chițu, Fl. Coman – Nimely. Manager tehnic: Gheorghe Hagi

CSM Politehnica Iaşi

Eugen Neagoe: „Am demonstrat şi în meciurile anterioare că putem să câştigăm sau să luăm puncte. Am obţinut trei puncte foarte importante, contra unei echipe foarte bune, care are toate atuurile să se lupte pentru titlu. Am avut multe discuţii, am lucrat mult la antrenamente, mă bucur că am reuşit să câştigăm. Victoria este cu atât mai dulce cu cât am obţinut-o în condiţii speciale, având mari probleme financiare şi de efectiv. Sper să rămânem pe aceeaşi linie şi la meciul cu Viitorul”.

Poli Iași a părăsit locul de baraj

După succesul de la Craiova, CSM Poli Iaşi a părăsit locul de baraj, Ieşenii sunt la 10 puncte de locul 6, ultimul de play-off. „Alb-albaştrii” au câştigat 2 meciuri în ultimele 7 deplasări, notează romaniansoccer.ro.

Echipa probabilă: Grahovac – Voicu, Mihalache, Frăsinescu, Sato – Ciucur, Al. Creţu, V. Gheorghe, Bőle – A. Cristea, S. Moldovan. Antrenor: Eugen Neagoe

În tur: CSM Politehnica Iași – FC Viitorul 0-0