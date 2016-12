Liga 1, etapa 19

FC Voluntari – Astra (ora 14:00, Digi, Dolce, Look TV)

Echipele de start

FC Voluntari: Balauru – Filipov, Balaur, Spahija, Acsinte – C. Lazăr, Novac – Căpățână, Fl. Cernat, Marinescu – Ad. Bălan. Antrenor: Florin Marin.

Astra Giurgiu: S. Lung – A. Stan, Alves, Săpunaru, Morais – Boubacar, Seto – Al. Ioniță, Kortzorg, Nicoară – Alibec. Antrenor: Marius Șumudică.

Arbitru: Comănescu Adrian (Râmnicu Vâlcea).

Asistenți: Oniţă Aurel (Constanţa), Marica Mihai Marius (Bistriţa).

Rezervă: Busi Cătălin (Râmnicu Vâlcea).

Observatori: Paul Mincu (București), Stan Prodan (Alexandria).

FC Voluntari

Florin Marin

“Îmi pare rău că nu am câştigat cu Pandurii, dar sunt bucuros că am jucat fotbal. Am ratat foarte mult, nepermis de mult. Aş vrea să jucăm la fel de bine şi cu Astra Giurgiu. Nu ştiu dacă se vor menaja pentru jocul cu Roma, e treaba lor. Sigur, contează dacă Alibec sau Budescu nu ar juca cu noi, dar indiferent de ce unsprezece va alinia Şumudică, vom încerca să câştigăm. E poate ultima şansă atât pentru noi, cât şi pentru ei. Ar fi frumos să câştigăm, mai ales că, din câte ştiu, nu am bătut-o niciodată pe Astra”.

► Echipa probabilă: D. Balauru – Filipov, I. Balaur, Spahija, Acsinte – C. Lazăr, Novac – Căpăţână, Cernat, L. Marinescu – Ad. Bălan

► Rezerve: Bornescu, Al. Coman, Maftei, Popadiuc, Ivanovici, G. Deac, Curelea

► Director tehnic: Florin Marin. Antrenor: Dinu Todoran.

Astra Giurgiu

Marius Şumudică

“Mie nu-mi place să dau în jucători, dar cert este că sunt greşeli flagrante pe care le facem meci de meci. Aşa nu te poţi califica în play-off şi nici nu merităm. Şansele să ne calificăm în play-off sunt sub 20%. Trebuie să scăpăm de retrogradare, să luptăm în play-out, ăsta e obiectivul. Poate prindem locul şapte şi mergem în cupele europene, dar, la ce greşeli facem… Noi credem că dacă mergem bine în Europa îi batem pe toţi din glezne. Uite că nu-i batem din glezne!”.

► Echipa probabilă: Gavrilaş – Al. Stan, Săpunaru, Oros, Júnior Morais – Seto, Lovin – Al. Ioniţă II, Budescu, Filipe Teixeira – Alibec

► Rezerve: S. Lung jr, Geraldo Alves, Ricardo Alves, Kortzorg, Nicoară, Balaure, D. Florea

► Antrenor: Marius Şumudică

Meciurile all-time din Liga 1:

16.08.2015: FC Voluntari – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 7)

Au marcat: 0-1 Denis Alibec (2), 0-2 William De Amorim (78), 1-2 Hamed Koné (86)

03.12.2015: Astra Giurgiu – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 20)

Au marcat: 0-1 Daniel Pancu (30 penalty), 1-1 Denis Alibec (67 penalty)

28.08.2016: Astra Giurgiu – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 6)

Au marcat: 0-1 Laurențiu Marinescu (49), 1-1 Constantin Budescu (65)