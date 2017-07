Iuliu Mureșan

“Va fi un meci foarte greu, dar pe care trebuie să-l câștigăm. Dacă îi batem, va fi foarte bine. Viitorul e o echipă bună, omogenă. Nu știu dacă se vor gândi mai mult la Champions League, important e ca noi să-i învingem. Hagi decide dacă va menaja sau nu vreun jucător. Cu Botoșani puteam să pierdem, puteam să și câștigăm. Am avut un penalty clar la Omrani. Eliminarea sa a fost o mare greșeală de arbitraj. Suntem încă neomogeni. Manea a jucat foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult. Are calități, am fost inspirați când l-am luat. Culio are forță și joacă cu aceeași plăcere ca la 20 ani. Sunt convins că va mai juca doi ani la fel de bine”.