Marian Cristescu

“Vorbesc în calitate de căpitan al echipei și în numele colegilor mei! În primul rând nu vrem să fim implicați în niciun scandal între antrenor și conducerea echipei! Sunt problemele lor și nu vrem să fim implicați în acest conflict. Din păcate, nu am început bine campionatul și avem nevoie de liniște. Este adevărat că nu ne-am antrenat deloc pe iarbă naturală înaintea meciului cu Timișoara pentru că jucam meciul pe sintetic, iar jucătorii nou-veniți nu erau obișnuiți cu suprafața asta. Astăzi nu am refuzat să ne antrenăm, a venit antrenorul și ne-a spus că nu mai are loc ședința de pregătire. Unii dintre noi au mers în sala de forță, alții au făcut ce-au vrut. Mai mult, sunt și unele informații care nu sunt adevărate în dezvăluirile făcute pe site. N-am băut apă de la chiuvetă, iar foarte mulți dintre noi mănâncă de prânz acasă. Eu mănânc acasă, am familie, nu mănânc la club, nici n-am clauză de masă în contract. Condițiile la Chiajna sunt foarte bune, avem salariile plătite la zi. Am văzut că s-a scris că am mers la primărie și ne-am înjurat cu domnul primar. Nu este adevărat, noi am venit direct la stadion”.