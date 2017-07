Liga 1, etapa 2: FC Voluntari – Astra Giurgiu (luni, ora 21:00, Digi, Dolce, Look TV). Primul duel Niculescu – Iordănescu jr.

Liga 1, etapa 2: FC Voluntari – Astra Giurgiu (luni, ora 21:00, Digi, Dolce, Look TV) este ultimul meci din runda secundă. Partida de pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești reprezintă primul duel dintre antrenorii Claudiu Niculescu și Edward Iordănescu.

FC Voluntari – Astra Giurgiu

Edi Iordănescu a ratat șansa de a juca pe stadionul ”Anghel Iordănescu”. Dacă arena din Voluntari avea nocturnă, Edi Iordănescu ar fi venit pe stadionul care poartă numele tatălui său ca adversar.

FC Voluntari şi Astra s-au întâlnit doar de patru ori în Liga 1, de două ori au câştigat giurgiuvenii, iar alte două partide s-au încheiat la egalitate. Este ultimul examen pentru Astra Giurgiu înaintea primei manșe cu Oleksandria (Ucraina), din turul 3 preliminar al Ligii Europa, programate joi, de la ora 20:00, la Giurgiu.

FC Voluntari

Claudiu Niculescu, antrenor

Atacantul Adrian Bălan nu va juca împotriva Astrei. Fotbalistul a fost trimis la echipa a doua pentru o perioadă de până la trei luni, pentru că l-a înjurat pe Claudiu Niculescu după ce a marcat cu FCSB.

“Am rămas şocat de gestul lui. Nu mă gândeam că se poate întâmpla aşa ceva. La 48 de ore după meci a realizat gravitatea faptei lui, e incredibil să facă aşa ceva în 2017, într-un meci televizat, cu o asemenea audienţă. Eu nu am absolut nimic cu el, cum crede. Introduc în primul «11» jucătorii care sunt în formă. Îmi respect jucătorii. De altfel, am demontat faptul că aş avea ceva cu el. De când am venit eu la echipă, el a fost într-un singur meci rezervă. Ăsta e rolul antrenorului, să se agite, să strige. Dar de aici până la ajunge la concluzia că am ceva cu el e cale lungă”, a declarat Claudiu Niculescu.

Echipa probabilă: D. Balauru – Maftei, I. Balaur, M. Popescu, Acsinte – Răuță, C. Lazăr – G. Deac, L. Marinescu, Olteanu – Tudorie. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Astra Giurgiu

Edward Iordănescu, antrenor

“Suntem o echipă în formare, abia ne-am adunat în urmă cu 6 săptămâni. Mai avem nevoie de cel puțin doi jucători dacă vrem să ne ridicăm la o luptă pe trei fronturi. Și e vorba de jucători de profil ofensiv, de profil de creație. Avem nevoie de ultima pasă, de finalitatea acțiunilor. Sunt foarte mulți jucători care au jucat foarte puțin în sezonul trecut. Dandea nu a jucat un an de zile. Nicoară a fost foarte puțin pregătit sezonul trecut. Mai ales că am jucat 3 jocuri în 7 zile, n-a fost ușor, dar e important că suntem la al treilea joc oficial și nu am pierdut și nu am primit gol în doua dintre meciuri”.

Echipa probabilă: P. Iliev – Belu, Bejan, Polczak (Erico), Al. Stan – Dandea, Mrzljak – Al. Ioniță II, Marquinhos, Nicoară – Le Tallec. Antrenor: Edward Iordănescu.

Arbitru: Călin Iulian (Ştefăneşti – Argeş).

Asistenți: Ghinguleac Adrian Radu (Bucureşti), Gheorghe Bogdan (Bucureşti).

Rezervă: Colţescu Sebastian (Craiova – Dolj)

Observator: Prodan Stan (Alexandria)

– Primul meci a avut loc pe 16 august 2015, FC Voluntari – Astra 1-2. Alibec a deschis scorul în secunda 65, De Amorim a mărit avantajul în startul ultimului sfert, apoi Kone a redus diferenţa în minutul 85.

– În returul stagiunii 2015-2016, cele două au terminat la egalitate, scor 1-1, ambele goluri fiind înscrise din penalty (Pancu minutul 30, Alibec minutul 66).

– În ediţia trecută, Astra a luat patru puncte din șase posibile în sezonul regulat, 1-1 pe teren propriu (Budescu / Marinescu) şi 2-1 în deplasare (Budescu, Teixeira / Ivanovici).

– FC Voluntari şi Astra s-au confruntat şi în finala Cupei României 2016-2017, când ilfovenii s-au impus la penalty-uri şi au adus primul trofeu în vitrina clubului. Pe lângă acest meci, actualul antrenor al Voluntariului i-a mai întâlnit o singură dată pe „astrali”, în ediția 2011-2012, U Cluj – Astra 3-1.

La nivelul băncilor tehnice, Claudiu Niculescu şi Edi Iordănescu vor fi pentru întâia oară faţă în faţă.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: FC Voluntari – 26 ani şi 11 luni; Astra – 24 ani şi 9 luni.

Meciurile all-time din Liga 1:

16.08.2015: FC Voluntari – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 7)

Au marcat: 0-1 Denis Alibec (2), 0-2 William De Amorim (78), 1-2 Hamed Koné (86)

03.12.2015: Astra Giurgiu – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 20)

Au marcat: 0-1 Daniel Pancu (30 penalty), 1-1 Denis Alibec (67 penalty)

28.08.2016: Astra Giurgiu – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 6)

Au marcat: 0-1 Laurențiu Marinescu (49), 1-1 Constantin Budescu (65)

04.12.2016: FC Voluntari – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 19)

Au marcat: 0-1 Constantin Budescu (47), 0-2 Filipe Teixeira (53), 1-2 Petre Ivanovici (63)