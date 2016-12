Liga 1, etapa 20. CSU Craiova – CFR Cluj (ora 20.30, Digi, Dolce, Look). Duelul revelațiilor. Echipele de start / LIVESCORE

CSU Craiova și CFR Cluj sunt două dintre revelațiile acestui sezon din Liga 1. Oltenii au visat o perioadă chiar la locul 1, ardelenii, dacă n-ar fi avut penalizarea de 6 puncte, ar fi fost în coasta liderului Steaua. Azi se luptă să nu se îndepărteze de primele poziții. În tur, în Gruia, a fost remiză albă.

CSU Craiova – CFR Cluj 0-0

CS U Craiova: Calancea – Briceag, Kay, Kelic, Vătăjelu – Băluță, Zlatinski, Rocha – Gustavo, Ivan, Măzărache. Antrenor: Gheorghe Mulţescu

CFR Cluj: Vâtcă – Peteleu, Larie, Horj, Camora – Mureșan, Rus, – Chiriță, J. Ruiz, Omrani – Bud. Antrenor: Vasile Miriuţă

Arbitru: Marcel Bîrsan

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Am încheiat o perioadă dificilă, cel puțin în ceea ce privește punctele acumulate. Nu am pierdut doar puncte, ci și jucători. Au fost greșeli personale, ratări prea multe, decizii de arbitraj care ne-au dezavantajat. Am tras linie, iar acum țintim trei victorii din următoarele trei jocuri. Cel mai greu, dar și cel mai important este primul dintre ele: meciul cu CFR Cluj. Este un adversar puternic, care se închide foarte bine, a demonstrat-o în cele două jocuri pe care le-am susținut în acest an competițional la ei acasă. Noi va trebui să fim performanți și exacți pentru a ne apropia victoria. Am avut de patru ori șansa să trecem pe primul loc și nu am fructificat-o”.

► Echipa probabilă: Calancea – Briceag, Kelić (Popov), Kay, Vătăjelu – Băluţă, Zlatinski, Gustavo – A. Ivan, Măzărache, Nuno Rocha

► Rezerve: L. Popescu, Popov, Mateiu, Bancu, Screciu, Surugiu, A. Manea

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

CFR Cluj

Vasile Miriuță

“Ne așteaptă un meci foarte dificil. Craiova are jucători buni și tehnici. Din păcate, nu ne vom putea baza pe Šorša, Nascimento și Nouvier. Cu toate astea, sper ca cei care vor intra să joace la fel de bine. Va fi un duel între două echipe bune ale campionatului. Atât noi, cât și Craiova, am demonstrat că merităm să fim în primele șase. Suntem în grafic, dar nu ne gândim încă la vacanță. Mai avem alte două jocuri de disputat după cel de mâine și trebuie să rămânem concentrați. Vom face tot ce putem pentru a rămâne în zona play-off-ului”.

► Echipa probabilă: Vâtcă – Tiago Lopes, Larie, Horj, Peteleu – L. Rus, Camora – Al. Chiriţă, Juan Carlos, Al. Păun – Bud

► Rezerve: Marc, Ene, Tânc, A. Mureşan, Gomelt, Negruţ, Omrani

► Antrenor: Vasile Miriuţă

Meciuri all-time în Liga 1:

07.12.2014: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 0 – 0 (Etapa 17)

Au marcat: –

30.05.2015: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 3 – 0 (Etapa 34)

Au marcat: 1-0 Tha’er Bawab (49), 2-0 Alexandru Băluţă (65), 3-0 Tha’er Bawab (82)

04.10.2015: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 1 – 2 (Etapa 13)

Au marcat: 1-0 Steve Leo Beleck (47), 1-1 Nuno Rocha (79), 1-2 Andrei Dumitraş (90+2)

27.02.2016: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 0 – 1 (Etapa 26)

Au marcat: 0-1 Cristi Bud (80)

09.04.2016: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 1 – 1 (Etapa 6, play-out)

Au marcat: 1-0 Hristo Zlatinski (9), 1-1 Alexandru Păun (82)

26.05.2016: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 4 – 0 (Etapa 13, play-out)

Au marcat: 1-0 Mário Camora (52), 2-0 Antonio Jakoliš (58), 3-0 Antonio Jakoliš (61), 4-0 Davide Petrucci (63)

10.09.2016: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 0 – 0 (Etapa 7)

Au marcat: –