Liga 1, etapa a 22-a. CFR Cluj – Steaua (ora 20.00, Digi, Dolce, Look)

CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-0 (ora 20.00, Digi, Dolce, Look)

CFR Cluj

Vasile Miriuţă

“E primul nostru meci, și primul joc întotdeauna e cel mai important. Steaua e o echipă puternică, cu jucători experimentați. S-au întărit cu doi fotbaliști valoroși, Alibec și Gnohéré și au un antrenor pe măsură. Denis Alibec e un jucător foarte bun, dar nu la fel de bun ca și Bud. Îmi doresc ca Bud să facă un meci bun și să marcheze. Mă bucur enorm că e aici și Deac, va fi vocea mea din teren, la fel și Camora sau Larie. Suntem ca o familie și ne dorim foarte mult să câștigăm”.

► Echipa probabilă: Vâtcă – Tiago Lopes, Larie, Horj, Camora – Juan Carlos, Filipe Nascimento – Šorša, Deac, Nouvier – Bud

► Rezerve: Marc, Peteleu, A. Mureşan, Gomelt, Al. Păun, Omrani, D. Roman

► Antrenor: Vasile Miriuţă

În tur: 22.09.2016: Steaua București – CFR 1907 Cluj 1-2 (1-1)

Au marcat: 0-1 Cristian Bud (13), 1-1 Florin Tănase (20), 1-2 Cristian Bud (63)

Steaua Bucureşti

Denis Alibec

“Mă aşteptam să mă acomodez repede, aveam mulţi prieteni aici şi mi-a fost uşor. Mă simt foarte bine. Nu resimt o presiune mai mare de când am ajuns la Steaua. Chiar deloc! Sunt aici să-mi fac treaba pe teren, la antrenamente şi la meciuri. Mergem la Cluj să câştigăm, să luăm 3 puncte şi să fim acolo, sus, unde ne este locul. Regret că n-a ajuns şi Budescu la Steaua. Eram bucuros în momentul în care am citit că va semna. Dar asta e viaţa, merg înainte şi fără el. Am vorbit cu el, îi pare şi lui rău că n-a putut să vină”.

► Echipa probabilă: Fl. Niţă – Ov. Popescu, Tamaș, Moke, Momčilović – Pintilii, Muniru – Enache, Alibec, De Amorim – Gnohéré

► Rezerve: Stăncioiu, Bălașa, V. Achim, Boldrin, Jakoliš, Man, Tudorie

► Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

Ultimele meciuri disputate la Cluj-Napoca:

2004-2005: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-2

2005-2006: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-0

2006-2007: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-2

2007-2008: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-0

2008-2009: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-1

2009-2010: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-1

2010-2011: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-3

2011-2012: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-1

2012-2013: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-0

2013-2014: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-1

2014-2015: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-1

2015-2016: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 2-0

Ultimele meciuri disputate la Bucureşti:

2004-2005: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2005-2006: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-0

2006-2007: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 4-2

2007-2008: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 3-1

2008-2009: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2009-2010: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-2

2010-2011: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-2

2011-2012: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2012-2013: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2013-2014: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 3-0

2014-2015: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2015-2016: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2016-2017: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-2

Statistică: sport24h.ro