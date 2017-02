Liga 1, etapa 23. ASA Tg. Mureș – ACS Poli Timișoara (ora 20.00, Dolce, Digi, Look). Va fi un adevărat derby al condamnatelor.

ASA Târgu Mureș și ACS Poli Timișoara ocupă ulimele două locuri în Liga 1, ambele cu doar nouă puncte în clasament.

ASA Tg. Mureș are o penalizare de 9 puncte, în t imp ce ACS Poli Timișoara a pornit din start cu o penalizare de 14 puncte.

În etapa precedentă, ACS Poli a remizat, 1-1, cu Gaz Metan Mediaș și a făcut schimb de locuri cu adversara sa din această rundă.

După amânarea partidei CSM Poli Iași – Astra, s-a schimbat și ora de disputare a acestui joc.

ASA Târgu Mureş

Ilie Stan

“Eu cred că ASA Târgu Mureş se poate salva de la retrogradare. Dacă nu credeam asta, nu veneam să antrenez aici. Am câţiva jucători experimentaţi de la care am aşteptări mari. Punctul nostru slab este că lotul nu este omogen. Nici nu avea cum, au plecat şi au venit mulţi jucători. Ar fi bine să câştigăm cu Timişoara”.

Ilie Stan a adăugat: ”Ei au relaţii de joc, în iarnă au adus doar doi jucători. I-am văzut cu Gaz Metan, nu va fi uşor să-i batem. Am înţeles că nu va juca Doman, e bine, e cel mai bun om al lor. Egalul nu este bun nici pentru ei, nici pentru noi. E un dezavantaj că nu jucăm acasă, dar asta e situaţia”.

► Echipa probabilă: Pap – Velayos, Candrea, Rougalas, G. Mendy – Deaconu – Nicoliță, Balgiu, Petriș, Ciolacu – Bâtfoi

► Rezerve: B. Moga, Dulap, S. Bucur, Szasz, Schieb, C. Rus, Luís Alberto

► Antrenor: Ilie Stan

ACS Poli Timişoara

Ionuț Popa

“Suntem puțin dezamăgiți de ultimul joc. Ne-am dorit cu toții victoria, n-am reușit-o. Au simțit și jucătorii faptul că ne-am manifestat cu toții nemulțumirea și supărarea, sper să jucăm într-un mod în care să obținem un rezultat bun. Sper să înțeleagă și jucătorii că mi-aș dori o revanșă cu ei. A fost un meci pierdut în tur, după e aproape război, a fost și acea situație cu jucătorii care au fost duși la spital”

Tehnicianul a continuat: ”Dacă am obține un rezultat de egalitate în condițiile date ar fi un rezultat bun. Îmi fac grijă și pentru forma sportivă, pentru că am jucat luni seara, acum jucăm vineri terenurile sunt cum sunt. Am vorbit cu jucătorii toată săptămână, ei știu că fiecare meci e ca o finală”.

► Echipa probabilă: Straton – Străuţ, Bocşan, Cânu, Novak – Artean, Šoljić – Bărbuţ, Croitoru, Al. Popovici – Drăghici

► Rezerve: Curileac, Hăruț, Bârnoi, G. Neagu, Sântean, Fuček, Pedro Henrique

► Antrenor: Ionuţ Popa

Meciurile all-time din Liga 1:

12.08.2015: ASA Târgu-Mureș – ACS Poli Timișoara 0 – 0 (Etapa 6)

28.11.2015: ACS Poli Timişoara – ASA Târgu Mureş 2 – 0 (Etapa 19)

Au marcat: 1-0 Srdjan Luchin (45+1), 2-0 Rufino Segovia del Burgo (86)

25.09.2016: ACS Poli Timişoara – ASA Târgu Mureş 0 – 1 (Etapa 10)

A marcat: 0-1 Ciprian Rus (30)

Sursa: sport24h.ro