Liga 1, etapa 23. FC Viitorul – Pandurii (ora 17.30, Dolce, Digi, Look). Liderul mută cu ”Regele” Gică Hagi, dobrogenii putându-se desprinde în fruntea clasamentului, după meciul de astăzi.

Asta după ce, principala urmăritoare a trupei constănțene, FC Steaua a remizat cu FC Voluntari, 2-2, într-o partidă disputată duminică.

FC Viitorul

Gheorghe Hagi

“Ne bucurăm că am început anul foarte bine. Jucăm acasă cu o echipă total schimbată, cu un antrenor care a căpătat experiență, tânăr și cu destul de bună experiență la nivel destul de mare. Pandurii o echipă bine organizată, care stă bine în teren.

Am vorbit cu echipa, trebuie să strângem rândurile, trebuie să ne impunem, să ne adjudecăm cele trei puncte care sunt foarte importante. Rezultatul contează și sper să avem și o prestație foarte bună, așa cum am avut-o în a doua repriză la Dinamo. O să încercăm să ne creăm avantaje, să fim mai buni decât ei”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Dr. Nedelcu, Purece – A. Chițu, Morar, G. Iancu

► Rezerve: Buzbuchi, Hodorogea, D. Dumitrescu, Fl. Coman, Vână, Nimely, Casap

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Pandurii Târgu Jiu

Flavius Stoican

“Este o echipă care joacă fotbal, o echipă care pasează, care are încredere atunci când are mingea la picior și nu se sperie de adversar. E o echipă care are siguranță când are posesia balonului, are și rezultate, are moral bun. Asta nu înseamnă că le va fi ușor cu noi. Cu siguranță le va fi greu și sper să fie și dezamăgiți după rezultatul meciului de luni. Ne dorim să venim cu punct sau puncte.

O să vedeți că o să facem față, chiar dacă sunt pe primul loc și toată lumea vorbește frumos de ei și pe bună dreptate. Au un joc plăcut ochiului. Ați văzut că au câștigat meciul din Ștefan cel Mare pentru că și-au dominat adversarul în ultimele 30 de minute. Au și defecte și important este ca noi să profităm de aceste defecte”.

► Echipa probabilă: Stanca – C. Negoiță, Tătaru, Fl. Ilie, Buşu – Zaina D. Stana – Pârcălabu, Hlistei Surugiu – S. Negruţ

► Rezerve: D. Popescu, Brânzan, Ket, Hamed, Firţulescu, Mărgărit, Dodoi

► Antrenor: Flavius Stoican

Meciurile all-time din Liga 1:

29.10.2012: FC Viitorul – Pandurii Târgu Jiu 2-0 (Etapa 13)

09.05.2013: Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul 4-1 (Etapa 30)

10.11.2013: FC Viitorul – Pandurii Târgu Jiu 0-1 (Etapa 14)

08.05.2014: Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul 1-1 (Etapa 31)

23.08.2014: Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul 1-1 (Etapa 5)

19.03.2015: FC Viitorul – Pandurii Târgu Jiu 4-0 (Etapa 22)

02.10.2015: Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul 1-0 (Etapa 13)

29.02.2016: FC Viitorul – Pandurii Târgu Jiu 1-3 (Etapa 26)

12.03.2016: Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul 1-1 (Etapa 2, play-off)

18.04.2016: FC Viitorul – Pandurii Târgu Jiu 1-3 (Etapa 7, play-off)

23.09.2016: Pandurii Târgu Jiu – FC Viitorul 0-1 (Etapa 10)