Liga 1, etapa a 24-a. Astra Giurgiu – FC Viitorul (ora 20.00, Digi, Dolce, Look)

Astra Giurgiu

Marius Șumudică

“Un rezultat injust, după mine. Cred că am avut penalty în prima repriză. La golul lor am înțeles că ar fi fost o poziție suspectă de ofsaid, dar penalty clar. Și una e să pleci cu 1-0. Tot timpul să revii, după ce ești condus, e greu. Am întâlnit o echipă cu un ritm mai bun de joc, au fost mai agresivi, primii la minge, dar ușor-ușor o să creștem și cred că meciul cu Viitorul de duminică ne va ajuta și vom arăta altfel la Genk. Pentru noi e important play-off-ul, asta a fost un bonus. Dar dacă ne-am califica ar fi extraordinar. Ar fi a 10-a minute a lumii, a noua a fost că am luat campionatul anul trecut”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Al. Stan, Săpunaru, Fabrício, Júnior Morais – Seto, Lovin, Filipe Teixeira – Al. Ioniţă II, D. Niculae, Budescu

► Rezerve: P. Iliev, Geraldo Alves, Pițian, Balaure, Nicoară, D. Florea, S. Buş

► Antrenor: Marius Şumudică

FC Viitorul

Gheorghe Hagi

“Întâlnim un adversar foarte experimentat, omogen, o echipă inteligentă, care, dacă o laşi, ştie să joace fotbal. Trebuie să avem grijă pe toată durata partidei, pentru că sunt astralii periculoşi până în ultima secundă. Anul trecut, am făcut un meci extraordinar la ei, în play-off. Au avut însă două ocazii şi ne-au dat două goluri. Astra te poate pedepsi oricând, are această capacitate. Nu trebuie să vorbim că i-au plecat unii jucători, ea joacă în primăvara europeană şi asta spune totul. Nu mai e Alibec, poate juca Daniel Niculae, care e un fotbalist extraordinar. Astra are un lot foarte bun, echilibrat”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Dr. Nedelcu, Purece – A. Chițu, Morar, G. Iancu

► Rezerve: Buzbuchi, Hodorogea, D. Dumitrescu, Cicâldău, Fl. Coman, Vână, Casap

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Meciurile all-time din Liga 1:

05.08.2012: FC Viitorul – Astra Giurgiu 0 – 0

25.02.2013: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0

21.07.2013: FC Viitorul – Astra Giurgiu 0 – 4

14.12.2013: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0

05.10.2014: Astra Giurgiu – FC Viitorul 0 – 1

18.04.2015: FC Viitorul – Astra Giurgiu 2 – 0

02.08.2015: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 2

06.11.2015: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 2

05.03.2016: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0 (play-off)

09.04.2016: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 3 (play-off)

02.10.2016: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 0

Statistică: sport24h.ro