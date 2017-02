Liga 1, etapa 24. CFR Cluj – ASA Târgu Mureș (ora 20.00, Digi, Dolce, Look). Totul pentru play-off

Liga 1, etapa 24. CFR Cluj – ASA Târgu Mureș e primul meci al rundei. E un joc important pentru „feroviari”, care vor să-și asigure locul de play-off. Mai sunt trei etape din sezonul regular și ardelenii nu vor să-și complice misiunea, mai ales că din spate vin Dinamo și Astra. Mureșenii, cu o formație încropită, sunt victime sigure.

Elevii lui Miriuță au început bine anul și au realizat o victorie nesperată la Gaz Metan.

Vasile Miriuță

“Mai sunt trei finale pentru play-off, am avut patru și una am trecut-o cu brio. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Târgu Mureș, chiar dacă unii spun că va fi un joc ușor. Nu va fi deloc așa, pentru că i-am văzut în duelul cu Timișoara și au făcut o partidă bună. Suntem la mâna noastră și trebuie să câștigăm meciurile pe care le mai avem de disputat pentru a fi siguri de play-off. Nu mă întrebați de Dinamo, nu are sens. Eu am un contract cu CFR, mă simt foarte bine aici și îmi doresc să fiu un mic Ferguson “

► Echipa probabilă: Mincă – Tiago Lopes, Larie, Horj, Camora – Šorša, C. Deac, Juan Carlos, Nouvier – Omrani, Bud

► Rezerve: T. Marc, A. Mureşan, L. Rus, Gomelt, Al. Chiriţă, Al. Păun, D. Roman

► Antrenor: Vasile Miriuţă

ASA Târgu Mureş

Ilie Stan

“Noi am jucat la victorie cu Timişoara, dar e clar că mai avem mult de muncit. Mie îmi place atitudinea jucătorilor. Mai intervin şi alte probleme, mai ales în partea ofensivă, că nu reuşim să înscriem. Dacă noi aducem puncte, rezolvăm singuri situaţia. Urmează meciul cu CFR Cluj, al treilea din acest an, toate jucate în deplasare. E greu fără suporteri. Am jucat pe acest stadion şi săptămâna trecut şi ne este de acum familiar. Normal, CFR este favorită clară, dar în fotbal mai sunt şi surprize”.

► Echipa probabilă: Pap – Velayos, M. Constantin, Rougalas, G. Mendy – Candrea, G. Mureşan – Nicoliță, Balgiu, Petriș – Bâtfoi

► Rezerve: B. Moga, E. Dică, Ferfelea, Deaconu, Schieb, C. Rus, Ciolacu

► Antrenor: Ilie Stan

Meciurile all-time in Liga 1:

2010-2011: FCM Târgu Mureş – CFR Cluj 1 – 2

2010-2011: CFR Cluj – FCM Târgu Mureş 0 – 0

2011-2012: FCM Târgu Mureş – CFR Cluj 0 – 2

2011-2012: CFR Cluj – FCM Târgu Mureş 1 – 0

2014-2015: ASA Târgu Mureş – CFR Cluj 2 – 0

2014-2015: CFR Cluj – ASA Târgu Mureş 2 – 2

2015-2016: ASA Târgu Mureş – CFR Cluj 0 – 0

2015-2016: CFR Cluj – ASA Târgu Mureş 1 – 0

2016-2017: ASA Târgu Mureș – CFR Cluj 1 – 3