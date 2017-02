Liga 1, etapa a 25-a. Chiajna – Astra Giurgiu (18.00, Digi, Dolce, Look TV). Victoria e vitală pentru oaspeți, în încercarea de a prinde un loc de play-off.

Meciul dintre Concordia Chiajna și Astra Giurgiu de luni are o încărcătură aparte pentru trupa pregătită de Marius Șumudică. După ce Astra a câștigat partida cu liderul Viitorul, acum are nevoie de cele trei puncte pentru a intra în grupul echipelor care vor evolua în play-off, la finalul sezonului regular.

Concordia Chiajna

Dan Alexa

“Când am preluat echipa, am avut ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Am obţinu 7 puncte după 3 etape, e foarte bine, însă mai e mult până departe. Nu mă interesează cine se va califica în play-off. Noi vrem să o batem pe Astra pentru noi, nu pentru a ajuta-o pe Dinamo.

Va fi un campionat greu în play-out şi orice punct câştigat este valoros, mai ales cu campioana. Au 5 victorii pe linie, nu mai poate nimeni să-i dea gol lui Silviu Lung, ce mai, sunt greu de bătut. Pornim cu şansa a doua, asta e clar, dar am încredere în băieţii mei şi sper că vom obţine un rezultat favorabil”.

► Echipa probabilă: Bălgrădean – Bărboianu, Dobrosavlevici, Melinte, D. Popescu – Răsdan, R. Costin – Serediuc, M. Cristescu, V. Munteanu – Herea

► Rezerve: Drăghia, Feussi, Albu, Grădinaru, C. Ciobanu, Pena, R. Răducanu

► Antrenor: Dan Alexa

Astra Giurgiu

Marius Șumudică

“Am ieșit cu fruntea sus, nu ne-am făcut de rușine în Europa. Eu am spus că voi rămâne la Astra până la vară. Atunci se termină pentru mine. Eu cred că într-un an și jumătate la Astra nu știu dacă mi se poate reproșa ceva, mai ales dacă ne calificăm în play-off.

De acum ne concentrăm pe play-off. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Într-un fel mă și bucur că nu vom mai juca din trei în trei zile, dar va fi destul de greu. Săptămâna asta avem în câteva zile trei meciuri, luni la Chiajna, joi la Iași și duminică întâlnim pe Botoșani”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Al. Stan, Săpunaru, Fabrício, Júnior Morais – Seto, Lovin, Filipe Teixeira – Al. Ioniţă II, D. Niculae, Budescu

► Rezerve: P. Iliev, Geraldo Alves, Pițian, Boubacar, Nicoară, D. Florea, S. Buş

► Antrenor: Marius Şumudică

Meciurile all-time din Liga 1:

21.11.2011, Etapa 14: Concordia Chiajna – Astra Ploieşti 0-1

10.05.2012, Etapa 31: Astra Ploieşti – Concordia Chiajna 0-2

25.08.2012, Etapa 6: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 6-3

15.03.2013, Etapa 23: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 0-2

05.10.2013, Etapa 10: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 3-1

12.04.2014, Etapa 27: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 1-0

25.07.2014, Etapa 1: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 0-2

22.02.2015, Etapa 18: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 2-2

10.07.2015, Etapa 1: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 2-2

18.10.2015, Etapa 14: Concordia Chiajna – Astra Giurgiu 0-2

15.10.2016, Etapa 12: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna 1-1