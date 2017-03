CFR Cluj – Viitorul 0-0

CFR Cluj

Vasile Miriuță: “E ultima finală pentru noi înainte de play-off. Jucăm acasă, în fața propriilor suporteri și trebuie să câștigăm acest meci, nu ne gândim la alt rezultat. Important e să facem aceste trei puncte și apoi putem discuta despre orice. Viitorul a făcut meciuri foarte bune în acest campionat, am văzut și cu Timișoara. E o echipă bună, aleargă foarte mult, joacă ofensiv, dar nici noi nu vom fi mai prejos, am mare încredere în jucătorii mei. Am tot lotul la dispsoziție, a revenit și Laurențiu Rus, așa că mergem la victorie”.

► Echipa probabilă: Mincă – Tiago Lopes, Larie, A. Mureşan, Camora – Omrani, C. Deac, Gomelt, Nouvier – Al. Păun, Bud

► Rezerve: T. Marc, Peteleu, Horj, L. Rus, Filipe Nascimento, Juan Carlos, Šorša

► Antrenor: Vasile Miriuţă

Viitorul

Gheorghe Hagi: “CFR Cluj e un adversar care se bucură de respectul nostru, întrucât, în acest sezon, este una dintre cele mai bune echipe. Practică un fotbal bun, complet. Cei de la CFR sunt puternici, marchează mult, aşa că trebuie să facem un meci foarte bun ca să venim cu un rezultat pozitiv. Şi noi suntem buni însă şi mergem încrezători, întrucât ne aflăm într-o poziţie deosebită şi traversăm un moment excelent. Ne bucurăm şi e un lucru incredibil să fim pe prima poziţie la finele sezonului regulat. Am muncit împreună şi suntem foarte mulţumiţi de un sezon extraordinar”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Dr. Nedelcu, Purece – A. Chițu, Morar, G. Iancu

► Rezerve: Buzbuchi, Hodorogea, Mladen, D. Dumitrescu, Fl. Coman, Vână, Casap

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Meciurile all-time din Liga 1

18.10.2012: CFR Cluj – FC Viitorul 0 – 1 (Etapa 12)

A marcat: 0-1 Gabriel Iancu (21)

05.05.2013: FC Viitorul – CFR Cluj 0 – 2 (Etapa 29)

Au marcat: 0-1 Ciprian Deac (50), 0-2 Sergiu Buş (78)

10.08.2013: CFR Cluj – FC Viitorul 2 – 1 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Paul Batin (36), 1-1 Cristian Gavra (51), 2-1 Paul Batin (75)

28.02.2014: FC Viitorul – CFR Cluj 1 – 1 (Etapa 21)

Au marcat: 1-0 Ionuţ Larie (72), 1-1 Vasile Maftei (90+2)

18.08.2014: FC Viitorul – CFR Cluj 0 – 2 (Etapa 4)

Au marcat: 0-1 Ciprian Deac (43), 0-2 Grégory Tadé (82)

15.03.2015: CFR Cluj – FC Viitorul 1 – 2 (Etapa 21)

Au marcat: 0-1 Henrique (26), 1-1 Giorgi Chanturia (39), 1-2 Răzvan Marin (41)

11.07.2015: FC Viitorul – CFR Cluj 2 – 2 (Etapa 1)

Au marcat: 0-1 Grégory Tadé (12), 0-2 Guima (15), 1-2 Florin Cernat (33), Florin 2-2 Cernat (56)

19.10.2015: CFR Cluj – FC Viitorul 1 – 2 (Etapa 14)

Au marcat: 0-1 Aurelian Chiţu (56), 1-1 Cristian López (64), 1-2 Romario Benzar (67)

21.10.2016: FC Viitorul – CFR Cluj 2 – 1 (Etapa 13)

Au marcat: 1-0 Gabriel Iancu (21 penalty), 2-0 Aurelian Chițu (45+2 penalty), 2-1 Cristian Bud (84)